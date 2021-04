/R E P R I S E -- Avis aux médias : Briefing technique - Mise en oeuvre de la refonte tarifaire/





MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) invite les représentant des médias à assister à un briefing technique, en webdiffusion, au cours de laquelle M. Daniel Bergeron, directeur exécutif Planification des transports et mobilité, présentera la mise en oeuvre de la refonte tarifaire ainsi que l'ensemble des changements effectifs lors de la première phase débutant le 1er juillet 2021.

DATE : le jeudi 29 avril 2021



HEURE : 10 h à 11 h 30



ENDROIT : Webdiffusion : le lien sera fourni lors de la confirmation de votre présence.

Déroulement de la rencontre de presse

10 h 00 Présentation 10 h 30 Période de questions 11 h 30 Fin de la rencontre

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

