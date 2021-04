La WISPA a attribué le prix du produit de l'année 2020 aux antennes à cornets asymétriques de RF elements pour la deuxième année consécutive





BRATISLAVA, Slovaquie, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Les antennes à cornets asymétriques de RF elements ont été élues « produit de l'année 2020 » par les membres de la Wireless Internet Service Providers Association (WISPA) pour la deuxième année consécutive. La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors de l'événement WISPAmerica 2021 à Dallas, au Texas.

Les antennes à cornes asymétriques de RF elements sont de plus en plus prisées.

« Ce prix repose sur le choix des fournisseurs d'accès à Internet sans fil d'utiliser nos produits et fournit la preuve que nous tenons nos promesses quant aux résultats de notre technologie. Cette dernière permet de concrétiser la façon dont les antennes pour les bandes de fréquences non soumises à des licences devraient fonctionner, tout en assurant une utilisation responsable du spectre, une croissance durable et des performances de premier ordre. Nos produits sont conçus pour se démarquer des autres produits disponibles sur le marché et complètent parfaitement notre mission consistant à changer fondamentalement l'ensemble de l'industrie. Notre technologie offre les performances de radiofréquence suffisantes pour résoudre le plus gros enjeu auquel l'industrie du sans-fil fait face : la disponibilité du spectre », a déclaré Juraj Taptic, cofondateur et PDG de RF elements.

« Depuis le début, l'industrie du sans-fil a projeté une perception déformée des problèmes fondamentaux du sans-fil et de la façon de les résoudre efficacement. Nos antennes symétriques, asymétriques et UltraHorn font la lumière sur cet aspect obscur du secteur ? les antennes. Grâce à nos antennes, les concepteurs de réseaux peuvent éviter de percevoir et de propager le bruit dès le départ. De plus, les opérateurs de réseau sont désormais en mesure d'utiliser leur spectre de manière efficace tout en augmentant durablement les débits réseau. En tenant compte de la croissance énorme de la connectivité Internet et de la demande pour ce service, cela change vraiment les règles du jeu », a affirmé Tasos Alexiou, ambassadeur des produits de RF elements.

RF elements est une société de technologie européenne qui fabrique des produits réseau sans fil et les vend aux fournisseurs de services. La technologie des antennes de RF elements répond au plus gros problème du réseau sans fil, à savoir la disponibilité du spectre. La solution est basée sur le plus large ensemble d'antennes de points d'accès de l'industrie, dotées de propriétés de rayonnement uniques et d'un connecteur pour guide d'ondes sans perte permettant une évolutivité réseau illimitée. Les fournisseurs de services utilisant la technologie des antennes de l'entreprise bénéficient d'un débit nettement plus élevé dans les bandes de fréquences non soumises à des licences ainsi que d'un excellent retour sur investissement. Le siège social de RF elements se trouve à Bratislava, en Slovaquie. L'entreprise profite d'un soutien local du marché aux États-Unis, en Irlande, au Mexique et en Afrique du Sud.

