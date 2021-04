/R E P R I S E -- Avis aux médias - Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail - Rassemblement à 10 h devant l'Assemblée nationale/





QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) invitent les médias à souligner avec eux la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail qui aura lieu, comme chaque année, le 28 avril.

À cette occasion, plusieurs dizaines de militants et militantes des centrales syndicales vont défiler devant l'Assemblée nationale à Québec à partir de 10 heures le mercredi 28 avril afin de souligner la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. Plusieurs porte-paroles s'adresseront aux personnes présentes, dont le président de la FTQ, Daniel Boyer, le président de la CSD, Luc Vachon, et la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN), Ann Gingras. Les porte-paroles seront également disponibles pour donner des entrevues.



AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Rassemblement pour souligner la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail



Date : Mercredi 28 avril 2021



Heure :

Où : 10 heures

Devant l'Assemblée nationale à Québec



Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ, Luc Vachon, président de la CSD, et Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN)

Lors des activités, les participants et participantes devront s'assurer de respecter les mesures sanitaires en vigueur comme le port du masque ou la distanciation sociale.

