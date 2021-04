Accenture reçoit la certification de parité platine de La Gouvernance au Féminin





TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, Accenture (NYSE : ACN) a reçu la certification de parité platine - le plus haut niveau qui soit - de la part de La Gouvernance au Féminin, un organisme canadien à but non lucratif qui se consacre à la valorisation des femmes à travers l'avancement de leur carrière.

Cette certification reconnaît les réalisations d'Accenture au Canada dans l'élaboration de programmes et de politiques visant à soutenir le développement professionnel des femmes, ainsi que son objectif d'atteindre la parité hommes-femmes sur le marché du travail au Canada.

« Chez Accenture, nous avons un engagement inébranlable envers une culture de l'égalité et nous avons fixé des objectifs audacieux pour accélérer la réalisation de l'égalité des genres », affirme Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. « Nous sommes honorés d'avoir reçu la certification de parité platine de la part de La Gouvernance au Féminin et nous continuerons à mettre l'accent sur l'égalité des genres en investissant dans un soutien ciblé, des conditions de travail flexibles et des programmes de formation complets afin de garantir l'épanouissement des femmes chez Accenture. »

Voici certaines des initiatives récentes qui ont contribué à la toute nouvelle certification de parité d'Accenture :

La mise en place de nouveaux objectifs de représentation du personnel : Accenture a établi des objectifs ambitieux de représentation de la main-d'oeuvre interne au Canada pour 2025, à travers neuf dimensions de la diversité. Cette démarche lui permettra d'atteindre son objectif à long terme de pleine représentation de la main-d'oeuvre et des dirigeants.

L'appui à la recherche sur l'égalité des sexes : En 2021, Accenture a réalisé un nouveau rapport avec le W20, une division du G20, intitulé If Not Now, When? A roadmap towards a more gender-equitable economic recovery ( Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Une feuille de route vers une reprise économique plus équitable pour les femmes ). Cette étude a révélé que les femmes restent sous-représentées dans les emplois formels - en particulier aux niveaux les plus élevés et dans des secteurs tels que la technologie - et que la pandémie a amplifié ces inégalités.

La priorisation du développement du leadership des femmes : Accenture poursuit sur la lancée de l'inclusion et de la diversité au Canada en se concentrant sur un ensemble très ciblé de domaines prioritaires. Parmi ceux-ci figure le développement de la prochaine génération de leaders féminins et diversifiés au sein de l'entreprise.

L'utilisation des données pour tracer la voie : Accenture continue de mener des initiatives novatrices et de pointe, telles qu'un projet d'analyse avancée de l'inclusion et de la diversité. Ces initiatives contribuent à favoriser la promotion des femmes dans le but d'aider l'entreprise à atteindre la parité hommes-femmes dans ses effectifs d'ici 2025.

« En effectuant des recherches sur l'égalité des sexes, en sensibilisant, en fixant des objectifs et en prenant des mesures concrètes, nous soutenons les femmes à chaque étape de leur carrière afin qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. Le fait de recevoir pour la deuxième année consécutive la certification de parité platine décernée par La Gouvernance au Féminin témoigne de notre engagement inconditionnel en faveur de l'égalité des genres dans notre milieu de travail et dans nos communautés », affirme Zahra Jadavji, directrice générale, Inclusion et diversité pour Accenture au Canada.

La certification platine a été accordée au terme d'une évaluation approfondie des initiatives d'Accenture dans trois domaines - stratégie, actions et résultats - réalisée par La Gouvernance au Féminin, avec le soutien d'un comité externe.

Pour en apprendre davantage au sujet de la certification de parité de La Gouvernance au Féminin, visitez le site https://lagouvernanceaufeminin.org/.

