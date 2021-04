Ateliers 3333 : des ateliers abordables pour les artistes





MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'artiste Marc Séguin, l'entreprise d'économie sociale la Société de développement Angus et le promoteur immobilier Huotco, tous passionnés d'arts et de culture, annoncent la création des Ateliers 3333, de nouveaux ateliers d'artistes au coeur de Montréal, ville d'art, d'artistes et de créateurs. Disponibles à l'été 2021, ces ateliers seront offerts à un prix de location abordable à l'abri de la spéculation, et ce à long terme.

Un partenariat innovant et porteur

Nés d'un partenariat entre l'artiste Marc Séguin, l'entreprise d'économie sociale la Société de développement Angus et le promoteur immobilier Huotco, les Ateliers 3333 sont le fruit d'une vision stimulante et ambitieuse, celle de transformer un bâtiment industriel en un complexe d'espaces de création inspirants et lumineux.

Abordabilité à long terme

Les trois partenaires des Ateliers 3333 ont élaboré un modèle de financement innovant et pérenne, qui assurera aux locataires des locaux à loyers raisonnables, dont le montant, indexé au taux d'inflation, permettra de maintenir leur abordabilité à long terme (au-delà de 10 ans).

Un lieu aménagé pour favoriser la pratique artistique

Doté d'une superficie de 100 000 pieds carrés, l'immeuble converti et rénové offrira aux artistes un lieu de travail propre, fonctionnel et fenestré, expressément conçu pour répondre aux besoins des créateurs de diverses disciplines. Pour plus de confort et de convivialité, le bâtiment comportera également des aires communes favorisant la détente et les échanges entre ses occupants. Le tarif est fixé à 12$/pi2 + TPS/TVQ et l'augmentation annuelle sera indexée au coût de la vie pour assurer une stabilité financière pour les artistes.

Une localisation exceptionnelle

Situés à proximité de la station de métro Saint-Michel et à l'intersection d'une dizaine de trajets d'autobus et de pistes cyclables, les Ateliers 3333 sont facilement accessibles, tant en transport en commun qu'à pied ou à vélo. Les usagers du 3333 disposeront d'un large éventail de services de proximité, et ce, à quelques minutes de marche de leur lieu de travail.

Pérennité pour la pratique

Les Ateliers 3333 s'inscrivent dans une tendance observée dans plusieurs grandes villes, soit la transformation et la revitalisation de quartiers par la contribution et l'implication d'artistes qui y pratiquent et y vivent. Dans ce cas-ci, des mécanismes sont mis en place afin que les artistes puissent rester à long terme dans leur lieu de création.

SOURCE Société de développement Angus

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 06:55 et diffusé par :