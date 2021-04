Fujifilm Healthcare Digital Tour : Les services de radiologie face aux leçons de la COVID-19





DÜSSELDORF, Allemagne, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'impact de la pandémie de COVID-19 sur les services de radiologie européens sera examiné en profondeur, dans le cadre d'une nouvelle série d'événements virtuels qui sera lancée en mai.

Les sessions se concentreront sur la façon dont la radiologie peut aider les systèmes de santé à s'extraire des difficultés causées par la pandémie, en se concentrant sur l'expérience du patient et en utilisant au maximum les nouvelles technologies. Pour y parvenir, il faudra partager les leçons apprises et les perspectives de la communauté des radiologues européens.

Ces événements constitueront l'événement Fujifilm Healthcare Digital Tour, qui est organisé par FUJIFILM Europe GmbH. La division European Medical Systems de l'entreprise a pour ambition de créer un « centre d'expérience » par l'entremise de webinaires, podcasts, vidéos et livres blancs.

Les participants peuvent regarder des débats en direct, bénéficier d'un accès à des connaissances en temps réel avec la présentation des dernières études de cas en radiologie et prendre part à des conversations sur les questions d'actualité qui animent la radiologie post-COVID-19 avec sept sessions, réparties sur deux jours, en anglais, espagnol et italien. Ils pourront découvrir de nouvelles technologies qui influent sur l'approche des patients et bénéficier de l'expérience des principaux leaders d'opinion du monde journalistique et clinique.

La session aura lieu les 10 et 11 mai à partir de 12 h 00 (HEC). Les participants peuvent s'inscrire ici gratuitement .

Intervenants :

Fiona Thow , ancienne responsable de la transformation des services d'imagerie chez NHS England et NHS Improvement, Royaume-Uni

, ancienne responsable de la transformation des services d'imagerie chez NHS England et NHS Improvement, Royaume-Uni Prof. Thomas Vogl , directeur de l'Institut de radiologie diagnostique et interventionnelle, Hôpital universitaire de Francfort, Allemagne

, directeur de l'Institut de radiologie diagnostique et interventionnelle, Hôpital universitaire de Francfort, Allemagne Dr Giovanni Delgrossi , responsable du département informatique, ASST Vimercrate, Italie

, responsable du département informatique, ASST Vimercrate, Italie Dr Raphaël Khayat , radiologue au Centre d'imagerie médicale de Paris La Défense (IPADE), France

, radiologue au Centre d'imagerie médicale de Paris La Défense (IPADE), Eiji Ogawa , VP Modality Solutions, Assurance qualité et affaires réglementaires, FUJIFILM Europe Gmbh

, VP Modality Solutions, Assurance qualité et affaires réglementaires, FUJIFILM Europe Gmbh Prof. Laurie Fajardo , département de radiologie, Faculté de médecine de l'Université de l' Utah , États-Unis

, département de radiologie, Faculté de médecine de l'Université de l' , États-Unis Prof. Müller-Schimpfle , responsable du Centre du sein - Diagnostics. Responsable de la clinique de radiologie, de neuroradiologie et de médecine nucléaire, Klinikum Frankfurt Höchst, Allemagne

, responsable du Centre du sein - Diagnostics. Responsable de la clinique de radiologie, de neuroradiologie et de médecine nucléaire, Klinikum Frankfurt Höchst, Allemagne Dr Massimo Calabrese , directeur, radiologie du sein UOC, IRCCS, Policlinico San Martino-Genova, Italie

, directeur, radiologie du sein UOC, IRCCS, Policlinico San Martino-Genova, Italie Dr Ana Rodriguez, responsable de l'unité d'imagerie mammaire, département de radiologie, groupe du cancer du sein à l'hôpital universitaire de Vall d' Hebron , Espagne

Participez aux conversations avec #fujifilmhealthcaredigitaltour

À propos de Fujifilm en Europe

Fujifilm exploite plus de 50 entreprises et succursales du groupe en Europe, et emploie environ 4 500 personnes dans les secteurs de la R&D, de la fabrication, des ventes et des services, avec FUJIFILM Europe GmbH, basée à Düsseldorf, en Allemagne, opérant comme siège stratégique pour la région. Dans toute l'Europe, les entités de Fujifilm sont présentes dans une variété d'industries, notamment dans le domaine de la technologie médicale, les produits biopharmaceutiques, les matériaux électroniques, les produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et tous les aspects de la photographie. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise s'est davantage concentrée sur les soins de santé, du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, Fujifilm en Europe fournit l'ensemble des soins aux patients, en plus de la recherche, de la fabrication et du développement sous contrat (CDMO) de traitements avancés, de thérapies géniques et de vaccins, tout en fournissant des supports de culture cellulaire et des solutions de médecine régénérative.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.fujifilm.eu .

À propos de FUJIFILM Holdings Corporation

Basée à Tokyo, au Japon, la société FUJIFILM Holdings Corporation apporte des solutions de pointe à un large éventail d'industries mondiales en tirant parti de ses vastes connaissances et des technologies fondamentales développées dans sa quête constante de l'innovation. Ses technologies de base brevetées contribuent à divers domaines, notamment les soins de santé, les systèmes graphiques, les matériaux hautement fonctionnels, les dispositifs optiques, l'imagerie numérique et les produits documentaires. Ces produits et services sont basés sur son vaste portefeuille de technologies chimiques, mécaniques, optiques, électroniques et d'imagerie. Pour l'exercice clos au 31 mars 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars, à un taux de change de 109 yens pour un dollar. Fujifilm est engagée en faveur d'une gestion responsable de l'environnement et d'une bonne responsabilité d'entreprise.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : holdings.fujifilm.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1496682/Fujifilm_Healthcare_Digital_Tour.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/Fujifilm_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496683/Fujifilm_Never_Stop_Logo.jpg

