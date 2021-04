Wipro obtient le statut de compétence AWS Mainframe Migration





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'information, les conseils et les services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de compétence Amazon Web Services (AWS) Mainframe Migration. Cette désignation reconnaît que Wipro dispose de solutions et de pratiques démontrées, et permet la réussite des clients dans la migration à la fois des applications et des données mainframe vers AWS.

Conscients de la complexité de la migration mainframe, les clients d'AWS recherchent des méthodologies, des bonnes pratiques et des outils démontrés pour assurer le succès des migrations. Le Réseau de Partenaires AWS (APN) joue un rôle crucial dans ces efforts, en conférant un accès à des produits et services technologiques aboutis permettant les migrations mainframe des clients à partir d'AWS Partners, grâce à une expertise ainsi qu'à des solutions démontrées.

AWS a lancé la compétence AWS Mainframe Migration pour permettre aux clients d'identifier et d'engager en toute confiance des partenaires AWS spécialisés dans la migration mainframe. Ces partenaires AWS sont approuvés, validés et vérifiés selon un haut niveau d'exigence pour atteindre la compétence AWS Mainframe Migration. Ce haut niveau d'exigence vérifie et valide que les partenaires AWS possédant le statut de compétence AWS Mainframe Migration offrent des solutions et pratiques abouties, pour une réussite répétable de la migration mainframe.

L'obtention de la compétence AWS Mainframe Migration démarque Wipro en tant que partenaire AWS possédant des antécédents reconnus et une expertise approfondie en migration mainframe des charges de travail.

« Nous sommes heureux d'être reconnus par AWS pour notre capacité à créer des expériences sans égal pour nos clients dans le domaine des migrations mainframe », a déclaré Arun Melkote, vice-président et directeur mondial, Ingénierie et Modernisation des applications, Wipro Limited. « Cette compétence témoigne de notre capacité à délivrer des projets de migration complexes en combinant les services et les applications AWS avec l'ingéniosité de notre vivier de talents. Nos clients bénéficient ainsi d'une expertise cloud et d'une innovation de pointe. »

« De nombreuses entreprises procèdent à une migration et modernisation mainframe en utilisant les services agiles d'AWS. Nous sommes ravis d'accueillir Wipro en tant que partenaire AWS inaugural, dans le cadre de notre nouveau programme de compétence AWS Mainframe Migration », a déclaré Bill Platt, directeur général des services de migration chez AWS. « Les solutions abouties de Wipro, validées par AWS avec des antécédents reconnus de succès en matière de migrations mainframe, permettront sans aucun doute à de nombreux autres clients de moderniser leurs charges de travail mainframe. »

AWS permet des solutions évolutives, flexibles et rentables, pour les startups comme pour les entreprises mondiales. Pour prendre en charge l'intégration et le déploiement sans faille de ces solutions, AWS a mis en place l'AWS Competency Program (Programme de compétence d'AWS), qui aide les clients à sélectionner les partenaires AWS présentant une expérience et une expertise sectorielle approfondies.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est un leader international en technologies de l'information, consultance et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous comptons un effectif dévoué de plus de 190 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs, que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d'intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, restreindre le taux de dépenses des clients et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d'acheter nos produits, de retarder les décisions d'achat des clients potentiels, d'entraver notre capacité à fournir des services de conseil sur site et notre capacité de livraison à nos clients, ou retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait porter préjudice à nos ventes futures, à nos résultats d'exploitation et à l'ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, et qui échappent à notre contrôle. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs et des changes des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

