Trem Global fait découvrir la Turquie aux investisseurs internationaux avec le célèbre acteur Burak Özçivit





La société de conseil en investissement Trem Global a conclu un accord avec Burak Özçivit, un acteur turc jouissant d'une popularité internationale, qui deviendra "l'ambassadeur de marque" de la société et fera la promotion des mesures de relance économique de la Turquie sur les marchés d'investissement étrangers.

La Turquie : un marché dynamique pour les investissements

Grâce à sa position stratégique entre l'Europe et l'Asie et à sa main-d'oeuvre relativement jeune et qualifiée, la Turquie est une destination attrayante et très dynamique pour les investissements étrangers.

Selon le cabinet mondial de conseil en gestion Kearney, le taux d'investissement étranger en Turquie a augmenté de 35 % en 2020, atteignant quelque 4,6 milliards de dollars. Et ce malgré le fait que, dans la même période, les investissements étrangers dans le monde ont connu une baisse de 33 %, principalement en raison de la pandémie de Covid-19.

De nombreux observateurs associent le succès de la Turquie à la généreuse série de mesures incitatives que le pays propose aux investisseurs potentiels. Parmi celles-ci figure l'octroi de droits de résidence et/ou de citoyenneté aux citoyens étrangers qui investissent au moins 500 000 dollars en capital, achètent des biens immobiliers d'une valeur d'au moins 250 000 dollars ou créent des opportunités d'emploi au niveau local.

Un attrait mondial, une portée mondiale

L'attrait international des séries télévisées turques, dont beaucoup ont touché des centaines de millions de téléspectateurs, a offert au pays des occasions uniques de se faire connaître auprès d'investisseurs potentiels.

Özçivit a joué le rôle principal dans de nombreuses séries télévisées et films turcs, dont beaucoup ont conquis des audiences mondiales. L'acteur s'est dit à la fois "heureux et fier" de cette opportunité unique de promouvoir son pays.

Un court métrage promotionnel sur la campagne, qui sera tourné dans les prochaines semaines, a déclenché un grand enthousiasme chez les fans de l'acteur, qui a récemment mentionné le projet sur ses comptes de réseaux sociaux.

"Ce nouveau partenariat avec Burak Özçivit nous permettra d'accéder à des marchés d'investissement lucratifs, notamment ceux de New York, Toronto, Londres et Dubaï. Burak et notre entreprise ont un objectif commun : nous voulons tous les deux rehausser le profil de la Turquie sur la scène mondiale, notamment auprès des investisseurs internationaux", déclare Muhammet Torun. " Ceci fait partie de notre objectif politique à long terme qui consiste à atteindre et à maintenir une portée mondiale."

