Rokt nomme une directrice des ressources humaines pour accélérer les objectifs de croissance mondiale

Rokt s'adjoint les services de Sarah Wilson, une spécialiste de la gestion de personnel hautement qualifiée, en tant que directrice du personnel

NEW YORK, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Rokt, le leader mondial de la technologie du commerce électronique, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Sarah Wilson au poste de directrice des ressources humaines. Wilson dirigera la conception et la réalisation de la stratégie pour le personnel de Rokt, qui comprend l'acquisition et le développement des talents, la gestion des performances et l'intégration sur le lieu de travail. Wilson rejoint l'équipe à une période palpitante, puisque Rokt se fixe des objectifs ambitieux en matière de recrutement et de croissance mondiale après son récent financement de série D de 80 millions de dollars américains en octobre dernier.

Avant de rejoindre Rokt, Sarah a occupé le poste de responsable des ressources humaines chez SmartRecruiters, une startup de technologie RH à San Francisco. Après avoir commencé sa carrière en tant que chasseur de tête, Sarah a passé 15 ans dans le secteur de la recherche de talents et des ressources humaines, conseillant des marques hors pair sur leurs stratégies de recrutement. Sarah est réputée pour sa capacité à mettre en oeuvre des programmes non conventionnels, axés sur l'entreprise, qui stimule la performance, l'engagement et l'innovation.

Le PDG Bruce Buchanan a déclaré à propos de cette nomination : « Nous sommes ravis d'accueillir Sarah à bord. Sarah partage nos valeurs autour de l'humain - les personnes d'abord, la transparence, la diversité, et l'importance de leaders forts. Elle apporte également l'expertise dont nous avons besoin pour relever les défis qui accompagnent notre super croissance. »

« Je suis ravie de rejoindre Rokt, une entreprise qui croit vraiment que le talent est un avantage concurrentiel », a déclaré Wilson. « Je suis impatiente de mettre à profit mon expérience pour libérer le potentiel de nos collaborateurs et de participer à la construction du futur tissu culturel de Rokt. »

Rokt continue d'investir dans le renforcement de l'équipe de direction. La nomination de Sarah intervient peu après l'annonce de la nomination de Hunter Yaw au poste de chef de produit chez Rokt. Rokt a transformé le commerce électronique dans 16 pays en utilisant l'apprentissage automatique pour rendre des expériences personnalisées et pertinentes lorsque les consommateurs achètent en ligne, en révélant le vrai potentiel lors de chaque Transaction Momenttm.

Pour obtenir de plus amples informations sur cette annonce, veuillez contacter press@rokt.com.

À PROPOS DE ROKT

Rokt est le leader mondial de la technologie du commerce électronique, alimentant le Transaction Momenttm des meilleures entreprises, notamment Live Nation, Groupon, Staples, Lands' End, Fanatics, GoDaddy, Vistaprint et HelloFresh. La mission de Rokt : rendre le commerce électronique plus intelligent, plus rapide et meilleur.

Grâce à sa technologie exclusive, Rokt permet à ses clients du commerce électronique d'accroître l'engagement de la marque et de débloquer de nouveaux revenus lors du Transaction Momenttm, ce qui leur permet de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents tout en offrant une expérience exceptionnelle et personnalisée à chaque client.

Fondée en Australie, la société est désormais présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Espagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et au Japon. Pour en savoir plus, consultez le site rokt.com.

