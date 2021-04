La conception de Circuit Imprimés IA intégrés est facilitée grâce à Coral de Google et Upverter





Altium LLC, une société mondiale de logiciel électronique, annonce qu'Upverter, l'environnement de conception électronique basé dans le navigateur d'Altium, fait désormais officiellement partie du Coral Partnership Program (programme de partenariat Coral). Les ingénieurs et concepteurs de produits peuvent exploiter Upverter pour créer et fabriquer rapidement et facilement des cartes IA accélérées au niveau matériel.

Upverter est un environnement de conception électronique basé web permettant de créer et de fabriquer des systèmes électroniques et des cartes de circuit imprimé - tout cela à partir d'une seule application. Les utilisateurs peuvent concevoir des cartes porteuses personnalisées et les commander directement à partir de l'environnement Upverter. Les cartes porteuses personnalisées sont pré-testées, fabriquées et expédiées directement aux clients.

« Nous sommes ravis de rejoindre le programme de partenariat Coral aux côtés de leaders du secteur tels qu'Asus, Mouser Electronics, et Arrow », explique Ted Pawela, directeur de l'écosystème. « Et nous sommes ravis de voir ce que créent nos utilisateurs en combinant la technologie de conception modulaire basée web d'Upverter avec la puissance de l'intelligence artificielle Coral. »

Coral, de Google, concrétise les idées d'application IA « on-device », du prototype à la production, à l'aide de composants matériels, d'outils logiciels et de modèles précompilés. Comme l'indique Billy Rutledge, directeur de l'équipe Coral chez Google : « Coral a pour but de rendre l'IA plus accessible. L'outil de conception puissant d'Upverter rend les bénéfices de l'intégration de la technologie Coral plus accessibles pour les ingénieurs et les concepteurs de produits qui développent les solutions du futur. Nous estimons qu'ensemble, nous pouvons permettre aux solutions IA de bâtir un monde plus résilient et nous sommes ravis qu'Upverter nous rejoigne dans notre mission. »

Upverter comporte de multiples modèles de conception qui comprennent désormais une nouvelle série de conceptions de cartes intégrées qui fonctionnent avec Coral Intelligence. Ces modèles peuvent être facilement copiés et personnalisés dans Upverter. Les cartes présentées conçues avec Coral Intelligence sont la CM4 Pixhawk FMUv6U et la PoE Smart Camera.

Pour commémorer ce partenariat prometteur, Upverter renonce aux frais associés à toutes les cartes conçues dans Upverter qui fonctionnent avec Coral Intelligence ; les clients couvrent uniquement le coût, les quantités et l'expédition des cartes. Cette offre limitée prendra fin le 30 juin 2021.

À propos d'Altium

Altium LLC (ASX :ALU) , une société mondiale de logiciel qui a son siège à San Diego, en Californie, accélère le rythme des innovations dans l'industrie électronique. Depuis plus de 30 ans, Altium propose des logiciels qui maximisent la productivité des concepteurs de circuits imprimés et des ingénieurs électronique. De l'inventeur isolé jusqu'aux multinationales, de plus en plus de concepteurs de circuits imprimés et d'ingénieurs en électronique adoptent les solutions Altium pour concevoir et réaliser leurs produits électroniques.

