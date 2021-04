Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 27 avril 2021

Mardi 27/04/2021 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 10 millions $07, 11, 14, 26, 27, 29 & 36 No comp. 02 POKER LOTTO Main gagnante: 2-S, 7-H, A-S, Q-D, 9-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA...

VIA Rail Canada (VIA Rail) invite le public à visionner son Assemblée publique annuelle (APA) 2021 qui sera diffusée le 27 mai 2021 à 16 h, heure de l'Est. Dans le cadre de l'APA, VIA Rail fera état aux Canadiennes et Canadiens de sa performance, ses...