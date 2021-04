LeddarTech présente le capteur LiDAR flash solid-state Leddar Sight pour environnements exigeants





QUÉBEC, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, lance le Leddartm Sight, un capteur LiDAR solid-state 2D robuste et abordable à illumination flash. Logé dans un boîtier à l'épreuve des intempéries, il est capable de détecter les objets et les obstacles et d'évaluer leur distance sur la totalité du champ de vision de façon rapide et précise, sans aucune pièce mobile. Le Leddar Sight a été développé pour répondre aux exigences strictes des applications en mobilité, des systèmes de transport intelligents et des systèmes industriels et assurer une détection LiDAR fiable et durable dans les environnements les plus difficiles.



Une robustesse inégalée pour les environnements les plus exigeants

Reposant sur la fiabilité démontrée de la famille de modules LiDAR flash 2D Leddar M16, le Leddar Sight tire parti d'une conception 100 % solid-state pour une robustesse ultime. Ce capteur est muni d'un boîtier à l'épreuve des intempéries classé IP67/IP69 qui le protège de la poussière, de l'immersion et des jets d'eau sous pression. Le Leddar Sight a été soumis avec succès aux tests de résistance aux chocs et aux vibrations conformes aux exigences des applications commerciales et industrielles les plus rigoureuses.

Prêt pour le déploiement commercial

Le LiDAR flash 2D Leddar Sight offre des capacités de détection et de mesure précises pour des applications intérieures comme extérieures telles que l'automatisation industrielle, la navigation autonome, la détection d'obstacles, la prévention des collisions, la manoeuvrabilité de précision, le contrôle de la vitesse et le péage automatisé. Avec son boîtier robuste, son connecteur M12 et diverses options de champ de vision, le capteur peut être rapidement intégré dans des prototypes de systèmes et utilisé afin de collecter des données de terrain pour le développement logiciel. Il est disponible dès aujourd'hui pour déploiement commercial à grand volume pour les clients, les intégrateurs de systèmes et les distributeurs.

Le Leddar Sight constitue une solution LiDAR idéale pour les navettes et les véhicules de livraison autonomes, les camions de tous types, les autobus, les véhicules industriels, la robotique mobile et les systèmes de transport intelligents.

Caractéristiques principales du LiDAR solid-state 2D Leddar Sight

100 % solid-state

MTBF moyen de 400 000 heures, jusqu'à 26 fois plus élevé que les LiDARs mécaniques

Haut standard de résistance aux chocs et aux vibrations

Boîtier classé IP67/IP69 résistant aux impacts

Conforme aux normes CÉM

Large plage de température de fonctionnement

« Cette nouvelle offre dans notre portefeuille de LiDARs flash 2D répond à un besoin critique exprimé par nos clients visant un capteur LiDAR fiable et abordable, capable de fonctionner dans des conditions difficiles où les chocs, les vibrations, la poussière et les infiltrations d'eau ainsi que les larges écarts de températures sont des préoccupations majeures », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux de LeddarTech. « Contrairement aux LiDARs mécaniques, le Leddar Sight fait appel à un concept solid-state à illumination flash éprouvé qui procure un intervalle moyen entre défaillances (MTBF) inhérent beaucoup plus grand, et son boîtier robuste le rend prêt au déploiement et au fonctionnement 24/7 dans les environnements commerciaux et industriels les plus rigoureux ».

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d'aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVisiontm ainsi qu'à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEnginetm, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d'autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

