Renzo DiCarlo de BioPharma Services Inc. présente des stratégies de vaccination contre la COVID-19 au Parlement canadien





Renzo DiCarlo, PDG de BioPharma Services Inc., est fier d'avoir été invité à prendre la parole devant le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes, dans le cadre de son étude intitulée « La politique canadienne en matière de commerce international et d'investissements: réflexions choisies sur les vaccins contre la COVID-19 ».

Ayant étudié la théorie des parties prenantes à la London School of Economics (LSE) et disposant de 25 années d'expérience dans les BPF pharmaceutiques et la recherche médicale, Renzo DiCarlo est particulièrement qualifié pour exprimer un avis sur la future stratégie du Canada pour gérer la COVID-19, les cycles de vaccination et les variants préoccupants en train d'apparaître.

Le Comité permanent est mandaté pour réaliser une étude sur la politique canadienne en matière de commerce et d'investissement, ainsi que sur l'impact positif ou négatif des accords commerciaux sur la production et la distribution des vaccins contre la COVID-19 au Canada comme dans le monde.

Tout au long de la pandémie, BioPharma Services Inc. n'a cessé d'offrir des services de R&D de pointe à ses partenaires internationaux. Renzo DiCarlo a déclaré: « Je suis fier de pouvoir offrir le point de vue de la recherche clinique et de représenter les travaux innovants de BioPharma Services devant le Comité. Les problématiques vaccinales et commerciales abordées par cette étude auront un impact profond, non seulement sur le secteur de la recherche, mais aussi sur notre nation, qui met tout en oeuvre pour relever les défis de la COVID-19. »

Regardez Renzo DiCarlo présenter son point de vue sur les blocs commerciaux, les vaccins contre la COVID-19 et l'utilisation de technologies révolutionnaires pour lutter contre les nouveaux variants préoccupants.

À propos de BioPharma Services Inc.

BioPharma Services Inc. est une société de recherche sous contrat à services complets spécialisée dans l'exécution d'essais cliniques de Phase I/IIa, ainsi que d'essais de bio-équivalence pour les compagnies pharmaceutiques internationales. La société dispose d'installations cliniques aux États-Unis et au Canada avec une capacité totale de 300 lits et un accès à des bénévoles en bonne santé et des populations spéciales. Basée à Toronto, au Canada, BioPharma propose des services exhaustifs de bio-analyse dans son laboratoire conforme aux BPL, d'affaires scientifiques et réglementaires, d'analyse biostatistique et des données de sécurité, de gestion de données et de rédaction médicale.

