Univar Solutions et Novozymes® offrent des solutions biologiques pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires sains et durables





L'expansion repose sur le partenariat récemment annoncé par les entreprises aux États-Unis et au Canada.

DOWNERS GROVE, Illinois et RALEIGH, Caroline du Nord, 27 avril 2021 /CNW/ - Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (« Univar Solutions » ou « la Société »), distributeur mondial de produits chimiques et d'ingrédients et fournisseur de services à valeur ajoutée, et Novozymes, chef de file mondial des solutions biologiques, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle entente pour élargir leur partenariat aux marchés états-unien et canadien des ingrédients alimentaires. Cette nouvelle entente sur les ingrédients alimentaires entrera en vigueur le 1er mai, soit un mois après que les entreprises ont annoncé la conclusion d'une entente d'exclusivité visant à élargir leur partenariat aux marchés états-unien et canadien de la production de boissons, de l'entretien de la maison et du nettoyage industriel.

Le fait de collaborer dans les marchés de la boulangerie, de l'industrie laitière, des protéines animales, ainsi que des aliments et boissons à base de protéines végétales contribue à renforcer un engagement commun à offrir aux clients un portefeuille d'ingrédients alimentaires innovants de premier plan qui comprend des enzymes et des agents microbiens, les aidant ainsi à satisfaire la demande des consommateurs pour des aliments et des boissons sains, abordables et durables. Les enzymes et les probiotiques/microbes de Novozymes peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications. Ils sont conçus pour aider à améliorer le rendement des produits et à offrir des solutions potentielles pour mettre en marché des produits plus durables et de meilleure qualité, par exemple en contribuant à en prolonger la fraîcheur, à accélérer la production, à accroître leur valeur nutritive ou à relever les défis liés à de nouveaux marchés comme celui des aliments et des boissons à base de protéines végétales.

« Univar Solutions collabore avec Novozymes partout dans le monde et nous sommes heureux d'élargir notre partenariat aux États-Unis et au Canada afin de diversifier encore plus l'offre de produits durables et à haut rendement sur le marché, a déclaré Nick Powell, président, Produits chimiques et ingrédients spécialisés d'Univar Solutions. Nous sommes convaincus que nos clients bénéficieront de notre souci constant de fournir des ingrédients innovants et durables de grande qualité, appuyé par nos importants efforts pour offrir un soutien technique et commercial à l'échelle locale. Les solutions biologiques sont en train de transformer les secteurs de l'alimentation et des boissons et nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti de notre connaissance inégalée de la dynamique des marchés mondiaux et régionaux pour aider nos clients à formuler des solutions d'ingrédients durables de premier plan. »

Remplacer les produits chimiques traditionnels par des solutions biologiques de nouvelle génération peut aider les clients des secteurs des ingrédients alimentaires à optimiser l'utilisation de leurs matières premières et à rester à l'avant-garde des tendances en constante évolution dans le domaine de l'alimentation et des boissons. Au cours des dernières années, les solutions biologiques ont aidé les producteurs d'aliments à satisfaire aux principales tendances de la consommation, comme l'engouement pour le lait d'avoine, pour lequel Novozymes offre une solution de soutien complète et novatrice appelée « coffre à outils Novozymes Oat 360 » qui aide à mettre au point des boissons d'avoine et à accélérer leur commercialisation. Les solutions biologiques sont également utilisées pour favoriser la mise au point d'autres produits laitiers d'origine végétale tout en permettant aux fabricants d'émettre certaines allégations relatives à la nutrition et à la santé, comme moins de sucre ajouté, étiquette épurée, produit durable et sans allergènes.

« Nous sommes heureux de bonifier le partenariat annoncé récemment aux États-Unis et au Canada en y incluant les marchés des ingrédients alimentaires, élargissant ainsi davantage la collaboration fructueuse de plus de 15 ans entre Univar Solutions et Novozymes dans de nombreuses régions et industries, a fait valoir Arnaud Melin, vice-président, Biosolutions destinées aux consommateurs, région de l'Amérique, à Novozymes. En étudiant spécifiquement l'univers fragmenté de l'alimentation et des boissons, nous nous réjouissons à l'idée de tirer profit de la grande portée commerciale d'Univar Solutions par une approche souple et évolutive tout en collaborant numériquement pour percer de nouveaux secteurs de croissance afin d'atteindre encore plus de clients; c'est là où les solutions biologiques novatrices de Novozymes offrent d'importants avantages au consommateur final. »

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes en Amérique du Nord, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes de calibre mondial et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Univar Solutions s'engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à croître ensemble. Pour en savoir plus, visitez le site www.univarsolutions.com.

À propos de Novozymes

Novozymes est un chef de file mondial des solutions biologiques. Avec ses clients, ses partenaires et la communauté internationale, Novozymes contribue à améliorer le rendement industriel tout en préservant les ressources de la planète et en favorisant l'accession à une vie meilleure. Parce que nous sommes le principal fournisseur mondial de technologies enzymatiques et microbiennes, nous rendons possible, par notre bio-innovation, l'obtention d'un meilleur rendement agricole, le lavage à basse température, la production écoénergétique, les carburants renouvelables et de nombreuses autres applications avantageuses sur lesquelles nous comptons actuellement et pour l'avenir. C'est ce que nous appelons « Repenser le futur ». www.novozymes.com.

NASDAQ OMX : NZYM-B ? 6 500 employés ? 14,5 milliards de couronnes danoises en chiffre d'affaires ? plus de 30 industries ? plus de 700 produits

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certains énoncés relatifs à des événements futurs et à nos intentions, croyances, attentes et prévisions pour l'avenir, lesquels constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières et de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse, dans leur version modifiée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent être indépendants de la volonté de la Société. Ces énoncés prospectifs supposent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. Une analyse détaillée de ces facteurs et incertitudes se trouve dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Parmi les facteurs potentiels qui pourraient avoir une incidence sur ces énoncés prospectifs, mentionnons, entre autres, l'ultime propagation géographique de la pandémie de COVID-19; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19; les mesures qui peuvent être prises par les autorités gouvernementales pour contrer ou autrement atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19; les répercussions négatives potentielles de la COVID-19 sur l'économie mondiale et nos clients et fournisseurs; l'impact global de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière; d'autres fluctuations des conditions économiques générales, en particulier dans la production industrielle et les demandes de nos clients; des changements importants dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les activités de nos clients; des pressions concurrentielles accrues, y compris à la suite de la consolidation des concurrents; des changements importants dans les prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques; nos niveaux d'endettement; les restrictions imposées par nos instruments d'emprunt et notre capacité d'obtenir du financement supplémentaire au besoin; la vaste gamme de lois et de règlements auxquels nous sommes assujettis, y compris des lois et des règlements exhaustifs en matière d'environnement, de santé et de sécurité; l'incapacité d'intégrer les activités et les systèmes des entreprises que nous acquérons, y compris de Nexeo Solutions, Inc., ou de réaliser les avantages attendus de telles acquisitions; les perturbations commerciales possibles et les atteintes à la sécurité, y compris les incidents de cybersécurité; l'incapacité de générer un fonds de roulement suffisant; l'augmentation des coûts de transport et de carburant et les changements dans nos relations avec les fournisseurs tiers; les accidents, les défaillances de sécurité, les dégâts causés à l'environnement, les problèmes de qualité du produit et de responsabilité et les rappels; les défaillances majeures ou systémiques de livraison touchant notre réseau de distribution ou les produits que nous transportons; les risques opérationnels pour lesquels nous pourrions ne pas être suffisamment assurés; les litiges en cours et les autres risques juridiques et risques de tutelle; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises; la baisse potentielle de la valeur des écarts d'acquisition; les passifs associés aux acquisitions; les entreprises et les investissements stratégiques; les développements négatifs touchant nos régimes de retraite et les régimes de retraite interentreprises; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'oeuvre; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué. De plus, les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Tous les renseignements prospectifs présentés dans le présent communiqué ne le sont qu'en date de ce communiqué, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute information prospective pour tenir compte des changements apportés aux hypothèses, à la suite d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1496187/Univar_Solutions_Cake_Novozymes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 23:01 et diffusé par :