Sunlight Resorts reçoit le prix de LUXlife Travel & Tourism 2021

LAKE WALES, Floride, 27 avril 2021 /CNW/ - Sunlight Resorts a reçu le prestigieux prix LUXlife Travel & Tourism 2021 pour le « Meilleur centre de villégiature pour VR de vacances - Floride ». Ce prix souligne la toute nouvelle propriété de Sunlight Resorts, le centre de villégiature de luxe The Resort at Canopy Oaks Luxury pour VR, pour l'excellence de son service, la qualité de ses commodités et l'expérience unique de sa destination.

Avec 238 000 exemplaires et 2 millions de pages vues au cours des 12 derniers mois, LUXlife est une publication touristique de premier plan qui fournit régulièrement à ses lecteurs des nouvelles et des mises à jour sur tous les éléments d'un mode de vie de luxe. Depuis cinq ans, LUXlife met en avant, à travers ces prix, les entreprises d'accueil les plus dynamiques, dévouées, motivées et considérées comme des modèles dans leur secteur.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix tant convoité, a déclaré Tristan Farrell, président de Sunlight Resorts. Cela témoigne de notre engagement à offrir une expérience de destination de luxe exceptionnelle, depuis les terrains bien entretenus et les commodités cinq étoiles jusqu'à notre équipe exceptionnelle d'employés dévoués. »

Le Resort at Canopy Oaks au Lake Wales est le plus récent centre de villégiature prestigieux pour VR de la côte est. Il est situé sur 435 acres au coeur du centre de la Floride et offre plus de 200 acres d'espaces verts qui incarnent l'ambiance de mère Nature. Avec un mélange esthétique d'espaces et de cottages, il existe cinq types d'emplacements différents qui sont tous faits de dalles de béton surdimensionnées et entourées d'un aménagement paysager de haute qualité, ainsi que 14 maisons à étage pouvant accueillir jusqu'à six personnes. Le centre de villégiature est doté de commodités modernes et d'un portefeuille unique d'installations, dont un vaste pavillon ultramoderne, une variété de terrains de loisirs, un dépanneur, une pizzeria et une sandwicherie, un spa, un salon de coiffure et de manucure, une boutique de café et de crème glacée, un centre d'art et d'artisanat, un centre d'affaires et un bar Tiki.

Pour célébrer ce prix, Canopy Oaks invite les visiteurs à découvrir la propriété primée grâce à l'offre de vacances « Escapade Sun-N-Fun » avec un rabais de 30 %, pour une durée limitée. L'offre sera valide jusqu'en août 2021, pour un séjour de deux à six nuits. Vous pouvez réserver en utilisant le code promotionnel SUNFUN21 à https://www.sunlight-resorts.com/resorts/resort-at-canopy-oaks/.

Sunlight Resorts construit actuellement quatre autres centres de villégiature pour VR en Floride : le centre de villégiature Champion Run à Ocala, le centre de villégiature de luxe pour VR Rum Runner à Sebring, Sebring Square à Sebring et Palm Breeze à Punta Gorda.

Le Resort at Canopy Oaks est également une destination idéale pour les groupes, les rassemblements, les événements et autres célébrations spéciales. Pour en savoir plus sur la réservation d'un événement, composez le 407 630-7000. Pour réserver un centre de villégiature, visitez https://resortatcanopyoaks.com. Pour en savoir plus sur Sunlight Resorts, visitez www.sunlight-resorts.com. Suivez Sunlight Resorts sur Facebook et Instagram pour rester à l'affût des activités en cours, des progrès réalisés dans les nouveaux parcs et des événements spéciaux.

