SpyHunter 5 reçoit la certification « Deceptor Fighter » de AppEsteem en bloquant toutes les applications désignées « Deceptor »

DUBLIN, 27 avril 2021 /CNW/ - EnigmaSoft Limited est fière d'annoncer qu'AppEsteem a décerné à SpyHunter 5 sa certification « Deceptor Fighter ». Cette certification est attribuée à un logiciel anti-maliciel qui passe avec succès les examens techniques rigoureux de certification de gestion des logiciels indésirables d'AppEsteem. L'examen mesure la précision et l'efficacité avec lesquelles un produit de sécurité identifie les applications qui ont été classées par AppEsteem comme « Deceptors » ou certifiées « sûre ». Les résultats d'examen de certification de gestion des logiciels indésirables sont disponibles sur https://customer.appesteem.com/home/deceptorfighters .

AppEsteem est un organisme d'examen de logiciels dont la mission consiste à analyser les programmes logiciels afin de fournir aux consommateurs et aux utilisateurs des informations techniques et des avis d'experts sur leur sécurité et leur fiabilité. SpyHunter a notamment remporté la certification d'application AppEsteem, ce qui la positionne favorablement par rapport à d'autres programmes de bonne réputation dont les développeurs sont connus pour leur souci d'inclure des critères de protection des consommateurs dans la conception de leurs produits. Grâce à cette certification, AppEsteem a certifié SpyHunter en tant qu'application sûre qui a satisfait à plus de 100 critères d'évaluation applicative afin de protéger les droits des utilisateurs et des consommateurs.

AppEsteem élabore et maintient des exigences strictes en matière de certification des applications pour aider à déterminer si les développeurs de logiciels ont recours à des comportements acceptables et conviviaux pour les consommateurs. Le flux « Deceptor » d'AppEsteem est régulièrement mis à jour et aide les développeurs de logiciels anti-maliciels à identifier les applications potentiellement indésirables et les logiciels indésirables. Le flux « applications certifiées » d'AppEsteem contient une liste d'applications considérées comme étant « sûres ». L'examen de certification de la gestion des logiciels indésirables détermine dans quelle mesure les programmes antivirus sont conformes aux exigences strictes en matière de certification des applications d'AppEsteem. Ceci permet à AppEsteem de fournir aux consommateurs des renseignements essentiels les informant des solutions anti-maliciels qui offrent une protection efficace contre les applications potentiellement indésirables agressives et les applications de logiciels indésirables. Il a été noté que SpyHunter 5 bloquait les applications « Deceptors » et autorisait les applications certifiées avec une précision de 100 %, ce qui représente une réalisation importante.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une entreprise irlandaise privée qui a des bureaux et son siège social mondial à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour avoir développé et distribué SpyHunter 5 et SpyHunter pour Mac, des applications anti-maliciels avancées. SpyHunter détecte et supprime les maliciels, améliore la protection de la vie privée sur Internet et élimine les menaces à la sécurité. L'application offre notamment une protection contre les maliciels, les rançongiciels, les chevaux de Troie, les faux anti-logiciels espions et d'autres menaces de sécurité malveillantes qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs PC et Mac® sur le Web. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors d'essais comparatifs menés par des laboratoires d'essais indépendants comme AV-TEST . SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem , Checkmark Certified et TRUSTe .

