Le salon COMPUTEX 2021 Hybrid se lance dans un voyage intelligent avec des géants de l'intelligence artificielle (IA)





Selon IDC, les revenus mondiaux issus du marché de l'intelligence artificielle (IA) devraient franchir la barre des 500 milliards USD. À mesure que l'IA continue de transformer notre quotidien grâce à diverses applications, les industries introduisent activement les technologies de l'IA dans leurs opérations afin d'optimiser les processus commerciaux. En tant que principal salon professionnel mondial des TIC, COMPUTEX se joint aux principales entreprises technologiques internationales pour présenter l'écosystème de l'IA et offrir une expérience d'exposition intelligente exceptionnelle.

L'IA est le thème central du COMPUTEX 2021 Hybride

L'organisateur de COMPUTEX, le Conseil pour le Développement du Commerce Extérieur de Taïwan (TAITRA), annonce que l'IA est l'un des sujets les plus brûlants de cette édition du salon, COMPUTEX 2021 Hybrid, en raison notamment du fait que les fournisseurs de la 5G insufflent un nouvel élan à toute une série de développements dans les applications de l'IA et de la technologie IdO.

Lors de l'exposition en ligne #COMPUTEXVirtual, GIGABYTE présentera de vastes gammes de produits basés sur plusieurs architectures de processeurs et destinés à une variété d'applications. En équipant les processeurs d'accélérateurs externes tels que ASIC, FPGA et GPU, GIGABYTE offre des solutions complètes pour l'apprentissage et l'inférence de l'IA, accélérant ainsi l'actualisation de l'AIoT (Artificial Intelligence of Things).

Supermicro présentera ses derniers systèmes optimisés multi-GPU qui offrent des solutions avancées pour les applications d'IA, de Deep Learning, de HPC, de visualisation graphique 3D, de virtualisation de bureau et de streaming vidéo.

De son côté, GARAOTUS, du fournisseur de solutions HPC cloud sur site, SYSTEX, proposera des solutions HPC et IA en mode cloud-native qui simplifient le flux de travail des clients, augmentent la productivité et réduisent la charge de travail pour accélérer l'innovation.

L'IA est devenue le principal moteur des technologies émergentes, et l'un des thèmes du Forum COMPUTEX sera l'évolution et les tendances de l'IA. Après l'annonce d'un certain nombre des toutes dernières technologies d'IA lors de la GPU Technology Conference (GTC21), NVIDIA compte partager les technologies transformatrices qui auront un impact sur diverses industries avec les participants du monde entier au cours d'une présentation et du forum COMPUTEX.

NXP Semiconductors partagera quant à lui sa vision et animera les discussions sur la sécurisation de la périphérie et l'autonomisation de l'IA dans des domaines tels que la maison intelligente, la ville intelligente, le transport intelligent et la production intelligente dans le cadre du forum COMPUTEX.

#COMPUTEXVirtual : construire la plateforme intelligente pour une expérience personnalisée

Fort d'avoir assisté à toutes les perturbations industrielles au cours des quatre dernières décennies, COMPUTEX surfe désormais sur la vague de la transformation numérique aux côtés des pionniers de la technologie. Cette année, COMPUTEX a choisi Appier comme partenaire technologique, une licorne taïwanaise cotée à la bourse de Tokyo. En s'appuyant sur les technologies d'IA et d'automatisation d'Appier pour créer un parcours numérique optimal pour l'utilisateur, #COMPUTEXVirtual permet aux exposants de gérer facilement plusieurs canaux de marketing via une plateforme unique, tout en offrant une expérience interactive plus personnalisée à tous les visiteurs. Les exposants pourront atteindre les gens avec le contenu le plus pertinent et obtenir un engagement optimal pour augmenter les opportunités de collaboration commerciale avec leurs publics cibles.

Les expositions en ligne #COMPUTEXVirtual et #InnoVEXVirtual sont désormais ouvertes à l'inscription. TAITRA dévoilera bientôt de plus amples détails sur le prochain COMPUTEX 2021 Hybrid.

Exposition en ligne #COMPUTEXVirtual (Inscription visiteurs) ?

https://virtual.computextaipei.com.tw

https://virtual.computextaipei.com.tw #COMPUTEXExposition virtuelle en ligne (Inscription exposants) ?

https://events.taiwantrade.com/CVirtual01

https://events.taiwantrade.com/CVirtual01 #InnoVEXExposition virtuelle en ligne (Inscription exposants) ?

https://events.taiwantrade.com/IVirtual0

Pour les dernières mises à jour ?

Site Web COMPUTEX : https://www.computextaipei.com.tw/

Site Web InnoVEX : https://www.innovex.com.tw/

À propos de COMPUTEX TAIPEI (également appelé COMPUTEX) :

Créé en 1981, COMPUTEX est l'un des principaux salons mondiaux des TIC, de l'IdO et des startups, possédant une chaîne d'approvisionnement complète et des écosystèmes de l'IdO. Coorganisé par le Conseil pour le Développement du Commerce Extérieur de Taïwan (TAITRA) et la Taipei Computer Association (TCA), COMPUTEX TAIPEI joue sur sa proximité avec les groupes TIC complets de Taïwan pour couvrir toute la gamme des TIC : des marques établies aux écosystèmes de l'IdO, en passant par les startups et les chaînes d'approvisionnement TIC. Doté de solides compétences en matière de R&D, de fabrication et de protection des droits de la propriété intellectuelle, Taïwan est une destination stratégique pour les sociétés étrangères et les investisseurs en quête de partenaires au sein des écosystèmes technologiques mondiaux. Suivez COMPUTEX sur son site Internet à l'adresse www.computextaipei.com.tw et sur Twitter @computex_taipei à l'aide du hashtag #COMPUTEX.

À propos de COMPUTEX 2021 Hybrid :

En qualité de pionnier de la technologie, COMPUTEX se tient à l'avant-garde de la transformation digitale. COMPUTEX lancera la plateforme d'exposition Online-Merge-Offline (OMO) appelée « COMPUTEX 2021 Hybrid » en 2021. En tant qu'organisateur d'événements, le Conseil pour le Développement du Commerce Extérieur de Taïwan (TAITRA) vise à proposer une expérience d'exposition exceptionnelle en associant #COMPUTEXVirtual à l'exposition sur site. En collaboration avec la startup licorne taïwanaise Appier, TAITRA introduit des fonctionnalités utilisant l'IA à cette exposition afin de faire de COMPUTEX un modèle à l'international.

À propos de TAITRA :

Fondée en 1970, TAITRA est la principale organisation de promotion du commerce à but non lucratif de Taïwan. Sponsorisée par le gouvernement et les associations de l'industrie, TAITRA aide les entreprises à renforcer leur compétitivité internationale. Basée à Taipei, TAITRA dispose d'un réseau de 1 300 spécialistes et de 5 bureaux locaux à Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan et Kaohsiung, ainsi que de 63 filiales dans le monde entier. Conjointement avec le Taipei World Trade Center (TWTC) et le Taiwan Trade Center (TTC), TAITRA a constitué un réseau mondial dédié à la promotion du commerce international.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

