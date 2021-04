Celigo nomme John Bruggeman au poste de directeur du marketing





Un directeur du marketing chevronné dirigera et développera le département de marketing de Celigo en vue d'amener l'entreprise vers la prochaine phase de sa croissance

SAN MATEO, Californie, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Celigo, le principal fournisseur de plateformes d'intégration à la demande ( iPaaS ) pour les utilisateurs professionnels et techniques, a annoncé l'arrivée de John Bruggeman en tant que directeur du marketing. Après avoir connu plusieurs trimestres successifs de croissance record grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à l'expansion rapide des déploiements auprès des clients existants, Celigo regroupera l'intégralité de ses efforts de marketing sous la direction de son tout premier directeur du marketing.

« John est un leader dans le domaine du marketing transformationnel et je ne pourrais pas être plus heureux de le voir se joindre à notre équipe, a déclaré Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo. Son expérience et sa réussite à la tête des activités de marketing de certaines des entreprises de technologies les plus emblématiques au cours de leur phase de croissance explosive joueront un rôle déterminant alors que Celigo entame la prochaine phase de son développement. »

« La nouvelle génération des sociétés qui prospèrent se caractérise par la mesure dans laquelle ces dernières sont capables de relier les données circulant dans l'ensemble de leurs processus d'affaires clés et de les automatiser, a déclaré John Bruggeman, directeur du marketing de Celigo. Celigo s'est imposée comme l'entreprise qui permet à ces sociétés de tirer pleinement parti, en temps réel et à grande échelle, des capacités des applications commerciales. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec nos clients et notre communauté de partenaires pour les aider à atteindre des résultats qui étaient jusque-là hors de portée. »

À propos de Celigo

Celigo est la plateforme d'intégration à la demande (iPaaS) de nouvelle génération, conçue pour les professionnels de l'informatique et les utilisateurs professionnels, qui permet de relier et d'automatiser facilement les processus de milliers d'applications. Nommé meilleur logiciel G2 de l'année 2021, Celigo permet aux utilisateurs de créer, gérer et transférer rapidement des intégrations complexes à grande l'échelle, nécessitant moins de ressources informatiques et réduisant le coût total d'acquisition. Pour obtenir plus d'informations et commencer l'intégration gratuitement, rendez-vous sur le site www.celigo.com. Suivez l'entreprise sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

