Apruve étend sa plateforme automatisée de crédit et de comptes clients en Chine





Apruve, un pionnier basé aux États-Unis spécialisé dans l'automatisation des crédits à longue traîne (long-tail credit) et des comptes clients (accounts receivable, A/R) pour des entreprises mondiales, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait étendu ses solutions au marché chinois.

Apruve permet aux organisations de réduire le temps et les ressources utilisées pour gérer leurs petits comptes à hauts volumes. Avec l'expansion de la solution Global Credit Network d'Apruve et l'internationalisation de la Apruve Payment Platform, les entreprises mondiales peuvent désormais offrir aux clients chinois une expérience de transaction numérique simplifiée tout en portant à un jour les créances des ventes quotidiennes (days sales outstanding, DSO) en payant leurs factures chaque nuit.

« L'an dernier, nous avons constaté une augmentation significative du nombre d'entreprises clientes qui avaient besoin d'une solution de paiement numérique automatisée pour les marchés internationaux », a déclaré Michael Noble, PDG d'Apruve. « Elles essaient d'équilibrer les défis de l'intensification des risques et de la complexité des affaires, avec la transition vers la gestion des opérations A/R hautement distribuées et la réalisation de leurs objectifs de croissance internationale. En étendant nos solutions personnalisables à la Chine, nous améliorons l'efficacité des processus, ce qui contribue à éliminer certains des principaux obstacles aux affaires sur ce marché. »

Les améliorations apportées à la plateforme s'appuient sur les capacités de crédit et A/R d'Apruve, y compris l'offre de transactions en yens chinois et en dollars américains, des factures et des portails d'acheteurs multilingues, un contrôle amélioré des taux de change et des délais, et la localisation de la facturation. Les programmes d'automatisation des processus d'affaires d'Apruve sont déployés dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne

« Apruve offre aux entreprises disposant de canaux de vente directe internationaux et qui ont souvent des hauts volumes de paiements répétitifs un moyen de rationaliser ces transactions à longue traîne, en leur permettant de retrouver du temps pour se concentrer sur les clients à valeur élevée », a poursuivi M. Noble. « Notre contrôle flexible des devises, la réduction des DSO à un jour grâce au financement des factures et nos capacités multinationales permettent aux clients de constater rapidement le retour sur investissement des solutions Apruve. »

À propos d'Apruve

Apruve permet aux grandes entreprises d'automatiser le crédit à longue traîne et les A/R afin que les organisations puissent arrêter de consacrer 80 % de leur temps et de leurs ressources sur 20 % de leurs revenus. Les entreprises qui ont intégré Apruve peuvent réduire les DSO à un jour, améliorer le service client et augmenter leur trésorerie. Pour récupérer le temps dont disposent vos équipes pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, visitez https://apruve.com.

