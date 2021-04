Avis aux médias - La section locale de Toronto rend hommage aux travailleuses et travailleurs des postes décédés





TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Le mercredi 28 avril, en matinée, des représentantes et représentants de la section locale de Toronto du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) déposeront une couronne à l'entrée de deux établissements de traitement du courrier (ÉTC) de la région pour rendre hommage aux travailleurs et travailleuses des postes décédés de la COVID-19. À chaque quart de travail, les travailleurs et travailleuses observeront un moment de silence pour leur rendre hommage.

Le Jour de deuil a lieu à un moment critique de la pandémie, qui n'épargne pas les travailleuses et travailleurs en première ligne, eux qui mettent leur vie en danger pour accomplir leur travail. Le STTP se joint au mouvement qui revendique des congés de maladie payés, une mesure tout à fait réalisable et sensée pour ralentir la propagation du coronavirus et réduire la mortalité. Nous devons éradiquer la pandémie. En tant que société, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les travailleurs et travailleuses devoir choisir entre participer à cet effort et subvenir aux besoins de leur famille.

Les ÉTC figurent parmi les nombreux lieux de travail de la région qui sont considérés à risque élevé de contagion. Le STTP soutient le centre de ressources syndicales pour les travailleuses et travailleurs d'entrepôts de la région de Peel (Peel Warehouse Workers Centre), qui revendiquent de meilleures mesures de protection pour les travailleurs et travailleuses d'entrepôt afin de contenir la crise sanitaire et sauver des vies.

Date, heure et lieu : Le mercredi 28 avril, à 10 h, à l'ÉTC Gateway, 4567,

chemin Dixie (Rendez-vous à l'entrée principale sur Eglinton à l'angle de Matheson - à l'est de Dixie)





Le mercredi 28 avril, à 12 h, à l'établissements de traitement du courrier de Toronto (Centre-sud), 969, avenue Eastern, Toronto

Remarque : Il ne s'agit pas d'un rassemblement. Seuls quelques membres du comité exécutif de la section locale déposeront une couronne. Nous demandons aux médias qui couvriront la commémoration de bien vouloir faire preuve de respect en se conformant aux mesures de distanciation physique et autres précautions sanitaires. Merci!

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 18:42 et diffusé par :