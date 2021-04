Vior annonce une entente de résiliation avec ethos sur le projet ligneris





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 27 avril 2021 / VIOR INC. (TSXV:VIO)(FRANKFURT:VL51) ("Vior" ou la "Société") annonce qu'elle a conclu une entente de résiliation et de libération (« l'Entente ») avec Ethos Gold Corp. (« Ethos ») (TSX-V) (OTCQB: ETHOF) par laquelle Ethos accepte de renoncer à tous ces droits en vertu de l'entente d'option signée le 26 juin 2019 sur le projet Ligneris, en Abitibi, Québec. Vior conserve un intérêt de 100% dans le projet à l'échelle du district Ligneris, sans aucune redevance allouée.

En contrepartie de la renonciation, Vior a accepté d'émettre à Ethos 1 000 000 unités de Vior (« Unités »). Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire de Vior (« Action ») et un (1) bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à Ethos d'acheter une (1) Action au prix de 0,30 $ pour une période de trente-six (36) mois suivant l'émission des Unités. En plus de la période de détention règlementaire, Ethos a accepté que les valeurs mobilières émises en lien avec les Unités soient assujetties à une période de détention volontaire de 12 mois suivant l'émission des Unités. L'Entente est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Vior

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des juridictions minières éprouvées et favorables en Amérique du Nord. Au fil des années, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects miniers de haute qualité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mark Fedosiewich

Président et chef de la direction

Tél. : 613-898-5052

mfedosiewich@vior.ca

Site Web : www.vior.ca

SEDAR : Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Vior, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Vior de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

