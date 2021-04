Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, rencontre Brenda Mallory, présidente du Conseil de la qualité de l'environnement de la Maison-Blanche





OTTAWA, ON, le 27 avril 2021 /CNW/ - Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a rencontré aujourd'hui la présidente du Conseil de la qualité de l'environnement des États-Unis, Brenda Mallory, avant la réunion inaugurale de l'Initiative d'écologisation des gouvernements, organisée conjointement par le Canada et les États-Unis, prévue pour le 29 avril 2021.

Le ministre Duclos et Mme Mallory ont discuté des objectifs de leurs gouvernements respectifs en matière d'écologisation et de la façon dont ils pourraient collaborer à des actions communes visant les mêmes objectifs. Ils ont réitéré leur engagement à travailler ensemble sur des initiatives d'écologisation des gouvernements au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'avec des partenaires internationaux.

Le ministre Duclos a noté que l'engagement d'autres pays à coopérer, à partager les leçons apprises et à promouvoir l'innovation, alors qu'ils travaillent à l'écologisation de leurs opérations gouvernementales, constitue un pas en avant dans la lutte contre le changement climatique.

Le ministre Duclos a également fourni à Mme Mallory une mise à jour sur la Stratégie d'écologisation du gouvernement du Canada et a souligné les investissements clés en matière d'écologisation proposés dans le Budget 2021, y compris 227,9 millions de dollars sur huit ans pour le Secrétariat du Conseil du Trésor afin de mettre en oeuvre un programme d'approvisionnement en carburant à faible teneur en carbone dans le cadre du Fonds pour un gouvernement vert.

