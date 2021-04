HOYA Vision Care publie les résultats d'une étude de suivi de trois ans sur les lentilles MiYOSMART





Des données probantes démontrent que les lentilles ralentissent efficacement la progression de la myopie chez les enfants après trois années d'utilisation

BANGKOK, 27 avril 2021 /CNW/ - HOYA Vision Care, un chef de file de l'innovation en matière de technologie optique, a partagé les résultats d'une étude clinique de suivi de trois ans sur ses lentilles de lunettes primées MiYOSMART avec technologie brevetée « Defocus Incorporated Multiple Segments » (D.I.M.S.) après avoir publié les données lors de la récente Conférence annuelle de l'Académie européenne d'optométrie et optique (EAOO) de 2021. La nouvelle étude, publiée en mars 2021 dans le British Journal of Ophthalmology, a été menée par le Centre for Myopia Research de l'Université polytechnique de Hong Kong. Celle-ci donne suite à une étude préalable de deux ans qui avait déjà démontré l'efficacité des lentilles pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants de 8 à 13 ans1.

L'étude de suivi de trois ans, qui a été menée auprès de 120 enfants en Asie, comprenait 65 enfants du groupe original utilisant les lentilles MiYOSMART au cours de l'étude précédente et 55 enfants qui sont passés de l'utilisation de lentilles unifocales pendant deux ans aux lentilles MiYOSMART pendant la troisième année de l'étude. À la fin de la troisième année, les résultats du groupe initial d'enfants utilisant les lentilles MiYOSMART ont démontré que le ralentissement de la progression de la myopie au fil du temps était soutenu, et que le groupe qui est passé des lentilles unifocales régulières aux lentilles de lunettes MiYOSMART présentait un ralentissement important et immédiat de la progression de la myopie.

Lancées dans certains marchés à la mi-2018, les lentilles de lunettes MiYOSMART ont été conçues en collaboration avec l'Université polytechnique de Hong Kong pour lutter contre la myopie, un problème de santé mondial croissant. Les experts de l'industrie prédisent que près de 50 % de la population mondiale sera touchée d'ici 2050. Les lentilles intègrent la technologie brevetée D.I.M.S. qui permet aux enfants de maintenir une vision claire. Elles s'adaptent à toutes montures pour enfants et ont l'apparence de lentilles ordinaires. Selon l'étude de suivi de trois ans, les lentilles MiYOSMART peuvent ralentir et, dans certains cas, arrêter la progression de la myopie en favorisant la défocalisation myopique.

« Les résultats de l'étude de trois ans sur les lentilles MiYOSMART sont très positifs, car ces lentilles s'attaquent au problème croissant de la myopie chez les enfants », a déclaré Griff Altmann, chef de la technologie chez HOYA Vision Care. HOYA Vision Care est fière d'être un chef de file dans la mise au point d'une solution sécuritaire et efficace à ce problème croissant, et nous travaillerons avec diligence pour continuer à déployer les produits MiYOSMART à l'échelle mondiale. »

Les lentilles primées MiYOSMART ont remporté le prestigieux grand prix, le prix spécial et la médaille d'or au 46e Salon International des Inventions de Genève en avril 2018. En octobre 2020, les lentilles ont reçu le prix Silmo d'Or dans la catégorie Vision au salon mondial de l'optique Silmo Paris.

1Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. D'abord publié en ligne : 29 mai 2019. doi : 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PRODUITS - L'utilisation des produits MiYOSMART n'a pas été autorisée pour traiter la myopie dans tous les pays, y compris les États-Unis, et ces produits ne sont pas vendus dans tous les pays à l'heure actuelle, y compris les États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

HOYA Vision Care est un chef de file mondial passionné de l'innovation en matière de technologie optique depuis plus de 60 ans. En tant que fabricant de lentilles de lunettes de haute qualité et très performantes, HOYA continue de stimuler l'innovation en matière de technologie optique dans le but de trouver les meilleures solutions de soins de la vue pour les professionnels des soins oculovisuels. L'entreprise fournit des lentilles dans 52 pays par l'entremise d'un réseau comptant 18 000 employés et 45 laboratoires dans le monde.

Suivez HOYA Vision Care sur LinkedIn

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1497255/HOYA_Vision_Care_Logo.jpg

SOURCE HOYA Vision Care

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 15:26 et diffusé par :