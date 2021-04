Taulia étend ses activités à la gestion des stocks, abordant ainsi un défi majeur de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises





Taulia, leader fintech des solutions de fonds de roulement, annonce aujourd'hui étendre son offre à la gestion des stocks. Ce développement stratégique permettra à Taulia de fournir à sa clientèle mondiale des solutions qui couvrent les trois domaines du cycle de conversion de la trésorerie : les dettes, les créances et les stocks.

Avec le lancement de sa solution de gestion des stocks sur le marché, Taulia mettra à profit une décennie d'expérience en aidant un réseau mondial de plus de deux millions d'entreprises à accéder à la valeur liée à leurs dettes et créances. Elle traite actuellement plus de 500 milliards de dollars par an.

Taulia a confié à Erik Wanberg la tâche de diriger sa ligne d'activité de gestion des stocks. Ancien directeur général de Supply Chain Finance chez Wells Fargo, Erik Wanberg compte près de 25 ans d'expérience dans le domaine des solutions d'inventaire, notamment chez GE Capital et Silicon Valley Bank.

Erik Wanberg, responsable de la gestion des stocks chez Taulia, a déclaré : "Les entreprises qui recherchent un soutien en matière de gestion des stocks ne disposent que d'options limitées et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement poussent de nombreuses entreprises à revoir la capacité de leurs fournisseurs à livrer les marchandises au moment voulu. Cela a créé un vide absolu qu'il est urgent de combler. Taulia, avec son infrastructure technologique établie, son expérience en matière d'accès aux liquidités pour les chaînes d'approvisionnement mondiales et son vaste réseau d'entreprises participantes, est le choix logique pour combler cette brèche."

Cedric Bru, PDG de Taulia, a déclaré : "Les stocks sont souvent considérés comme la composante du fonds de roulement la plus difficile à améliorer pour les entreprises. Nous avons entendu cette demande haut et fort de la part des responsables de la chaîne d'approvisionnement et du sourcing du monde entier. Les clients de Taulia nous ont fait part des défis auxquels ils sont confrontés, notamment des délais d'approvisionnement étendus, un besoin toujours croissant de stocks de sécurité à proximité et des solutions alternatives aux programmes complexes de gestion des stocks par les fournisseurs.

Taulia s'est engagé depuis longtemps à offrir aux entreprises les moyens de débloquer les liquidités dans leurs chaînes d'approvisionnement et, finalement, à faire en sorte que ce processus soit aussi simple et efficace que possible. En étendant notre plateforme à la gestion des stocks, nous respectons cet engagement. Avec la richesse de l'expérience d'Erik dans des rôles de solutions d'inventaire de classe mondiale, je suis convaincu que nous pouvons faire une différence significative pour nos clients."

FIN

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur fintech de solutions de gestion du fonds de roulement basée à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à disposer de la valeur liée à leurs dettes, créances et stocks. Plus de 2 millions d'entreprises utilisent la plateforme de Taulia pour déterminer quand elles veulent payer et être payées. Taulia traite plus de 500 milliards de dollars chaque année et les plus grandes entreprises du monde lui font confiance, notamment Airbus, AstraZeneca, Nissan et Vodafone. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.taulia.com.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.taulia.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 15:25 et diffusé par :