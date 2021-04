Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Prescott





MUNICIPALITÉ DE PRESCOTT, ON, le 27 avril 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce virtuelle en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Brett Todd, maire de la Municipalité de Prescott.

Date : Mercredi 28 avril 2021



Heure : 12 h HAE



Annonce sur Zoom : Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès de Matthew Armstrong, à marmstrong@prescott.ca, pour recevoir un lien vers l'annonce.



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la chaîne YouTube de la Municipalité de Prescott : https://www.youtube.com/channel/UCligB93IqnjmXN8mQ7XOENA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

