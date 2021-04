Pandémie de COVID-19 - Retour en classe pour tous les élèves des écoles primaires de la Capitale-Nationale ainsi que dans plusieurs zones de la Chaudière-Appalaches





QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - La situation épidémiologique s'améliore à plusieurs endroits au Québec. Ainsi, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui que les élèves du primaire de la Capitale-Nationale ainsi que certains élèves de la région de la Chaudière-Appalaches pourront retourner en classe le 3 mai prochain. À Montréal et à Laval également, le couvre-feu sera ramené à 21 h 30 dès le 3 mai.

Or, compte tenu de la situation toujours fragile dans plusieurs hôpitaux et de l'incertitude quant à la propagation des variants, les mesures spéciales d'urgence qui s'appliquent dans la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que sur l'ensemble du territoire des régions de la Chaudière-Appalaches et de l'Outaouais seront prolongées jusqu'au 9 mai inclusivement. « Nous sommes en train de sortir du tunnel. Cependant, si l'on ne veut pas se faire frapper par le train de la 3e vague, nous devons sortir de ce tunnel avec prudence. Nous devons assouplir nos mesures très graduellement », a expliqué le premier ministre.

Retour en classe pour les élèves du préscolaire et du primaire seulement

Considérant l'importance pour les élèves de retourner dès que possible en classe, les écoles préscolaires et primaires situées dans la Communauté métropolitaine de Québec pourront rouvrir dès le lundi 3 mai. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, les écoles primaires du Centre de services scolaire des Navigateurs, du Centre de services scolaire des Appalaches et du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, à l'exception de celles situées dans la MRC de Bellechasse, pourront également rouvrir dès le 3 mai. Les écoles primaires du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin demeurent quant à elle fermées. Pour l'instant, les élèves du secondaire demeureront en enseignement à distance, à la maison.

Couvre-feu à 21 h 30

De plus, dès le 3 mai, l'heure d'entrée en vigueur du couvre-feu dans les régions de Montréal et de Laval sera assouplie et reviendra à 21 h 30, comme c'est le cas pour les autres régions se trouvant au palier d'alerte maximale (rouge). Rappelons que, dans les secteurs où des mesures spéciales d'urgence sont en place, le couvre-feu demeure en vigueur de 20 h à 5 h.

La situation continue d'être suivie de près dans chacune des régions du Québec. « Le tiers des adultes sont vaccinés. Ce n'est cependant pas assez pour affirmer que nous avons désormais une "couverture vaccinale". J'avais dit que le mois d'avril serait le mois de tous les dangers. Le mois est presque fini et le Québec continue de résister au pire de la 3e vague. Nos mesures ont fonctionné. On a évité le pire, mais la partie n'est pas finie », a déclaré le premier ministre.

Citations :

« À mesure que la situation va s'améliorer, on va redescendre l'escalier des paliers d'alerte. Du rouge à l'orange. De l'orange au jaune, jusqu'au palier vert. Si l'on continue comme ça, on va passer à travers la 3e vague et on va avoir un bel été. On est en train de réunir les conditions gagnantes! Nos mesures fonctionnent. Je dis merci aux Québécois. Je suis vraiment très fier de ce qu'on a accompli tous ensemble. Pour l'instant, on s'en sort mieux qu'à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Mais on a encore quelques semaines pendant lesquelles on doit rester prudents. On a encore un bout de chemin à faire. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Nous observons depuis quelques jours une stabilisation, et même une baisse, des principaux indicateurs, mais la situation du dernier mois a eu des effets dans nos hôpitaux. La vaccination des groupes prioritaires s'accélère de plus en plus et nous pourrons sous peu amorcer celle de la population générale. D'ici à ce qu'une part suffisamment importante de la population soit protégée, le respect des mesures sanitaires demeure essentiel afin de ne pas miner tous les efforts que nous avons déployés jusqu'à maintenant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que la prise de rendez-vous pour la vaccination de toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d'autres sens, ou encore liée à un trouble du spectre de l'autisme a été devancée et est possible dès maintenant. Une personne proche aidante par personne faisant partie de cette clientèle peut également s'inscrire.

