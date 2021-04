Pandémie de la COVID-19 - Décès confirmé à la suite d'une thrombose avec thrombocytopénie liée au vaccin d'AstraZeneca

Un nouveau sondage national au sujet du vieillissement chez soi et des adaptations des habitations a révélé que les Canadiens font face à un « écart au vieillissement chez soi », alors que plus de trois quarts (78 pour cent) des Canadiens veulent...

Le budget de 2021 définit le plan du gouvernement du Canada pour conclure la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique solide et inclusive, pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture...