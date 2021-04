Veritas Intercontinental ouvre son laboratoire de génomique de pointe en Europe





- Le nouveau laboratoire est équipé d'une technologie de séquençage de pointe et sera le centre des opérations internationales de Veritas Intercontinental pour le traitement et l'analyse des échantillons en provenance d'Europe et d'Amérique latine

- Avec l'ouverture de ce laboratoire, Veritas Intercontinental renforce sa stratégie de croissance en Europe et en Amérique latine et se positionne comme un point de référence stratégique dans l'utilisation des services génomiques appliqués à la médecine préventive et diagnostique

- La nouvelle installation, dirigée par le Dr Vincenzo Cirigliano, est équipée de la dernière technologie de séquençage d'Illumina, un leader dans la technologie de séquençage génétique, et dispose de nouveaux outils d'analyse bio-informatique pour le traitement de données génomiques à grande échelle

MADRID, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Veritas Intercontinental vient d'ouvrir son laboratoire de génomique de nouvelle génération spécialisé dans le séquençage d'exomes entiers et de génomes entiers d'individus sains.

Situé à Barcelone, le nouveau laboratoire, équipé d'une technologie de séquençage de pointe, sera le centre des opérations internationales de Veritas Intercontinental pour le traitement et l'analyse d'échantillons en provenance d'Europe et d'Amérique latine.

Avec l'ouverture de son laboratoire, Veritas Intercontinental renforce sa stratégie de croissance en Europe et place l'Espagne parmi les pays de référence en matière de séquençage du génome. Dans cette première phase, le laboratoire est déjà en bonne voie de traiter plus de 20 000 échantillons avant la fin de 2021.

« L'ouverture du laboratoire de séquençage génomique de Veritas Intercontinental en Espagne consolide et renforce notre projet », déclare le Dr Vincenzo Cirigliano, directeur technique de Veritas Intercontinental. « En plus de son équipement technologique », ajoute-t-il, « nous avons créé une équipe de professionnels hautement qualifiés, dotés d'une vaste expérience dans le domaine de la génomique. Le moment est sans doute venu de devenir une référence mondiale dans le domaine de la génomique. Parce que nous devons changer la façon d'aborder les soins de santé des patients et démocratiser la médecine de précision, ce qui, sans aucun doute, changera tout. »

Les systèmes de séquençage de nouvelle génération et l'équipe de classe mondiale permettent au laboratoire de réduire les délais de réponse et les coûts. Le laboratoire dispose également de nouveaux outils d'analyse bio-informatique pour le traitement de données génomiques à grande échelle qui permettent à Veritas Intercontinental de compléter le séquençage du génome et de l'exome, et de développer de nouveaux tests génomiques appliqués à la fois à la médecine préventive et au diagnostic prénatal et postnatal.

Promouvoir la médecine génomique

Au cours des 24 derniers mois, Veritas Intercontinental a ouvert plusieurs unités de médecine génomique et des partenariats de services en collaboration avec certains des principaux groupes hospitaliers et cliniques en Europe et en Amérique latine. L'ouverture de son nouveau laboratoire accélérera encore la croissance du portefeuille de services génétiques de Veritas et permettra à une population plus large de bénéficier de l'interprétation des données génomiques.

« Grâce à Veritas Intercontinental, les médecins et leurs patients ont commencé à avoir accès à des informations sur le génome entier à des fins de prévention ou de diagnostic, tant en pédiatrie qu'en soins aux adultes », déclare le Dr Luis Izquierdo, médecin en chef de Veritas Intercontinental. Le Dr Izquierdo a également déclaré : « Des publications récentes montrent que l'interprétation du génome fournit clairement des informations qui permettent à la communauté médicale de prendre des décisions préventives plus éclairées et d'assurer une prise en charge médicale plus appropriée pour chaque patient. »

Un autre élément critique du service Veritas Intercontinental est son infrastructure RGPD entièrement conforme qui adhère à la réglementation européenne complète de la protection des consommateurs de systèmes informatiques. Veritas Intercontinental utilise également des techniques avancées d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour accélérer et améliorer les connaissances génomiques et traduire rapidement de nouvelles découvertes en données cliniquement exploitables.

À propos de Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental a été fondée en 2018 par le Dr Luis Izquierdo, le Dr Vincenzo Cirigliano et Javier de Echevarría, qui ont accumulé une vaste expérience dans le domaine de la génétique, du diagnostic et de la biotechnologie. Veritas Intercontinental était initialement liée à Veritas Genetics, une entreprise fondée en 2014 par le professeur George Church, l'un des pionniers de la médecine préventive. Veritas est née dans le but de mettre le séquençage du génome et l'interprétation clinique à la disposition de tous comme outil de prévention des maladies et d'amélioration de la santé et de la qualité de vie.

Depuis sa création, Veritas Intercontinental a dirigé l'activité et le développement du marché Veritas en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et au Japon, dans le but de faire de la génomique un outil quotidien utilisé pour la gestion proactive des soins de santé.

S'appuyant sur son leadership dans l'application de la médecine génomique préventive (myGenome), Veritas Intercontinental a étendu son offre à d'autres domaines tels que la médecine périnatale (myPrenatal -dépistage prénatal non invasif ou DPNI- et myNewborn -dépistage néonatal-), l'oncologie (myCancerRisk) ou les pathologies cardiovasculaires (myCardio), devenant ainsi la référence en matière de services avancés de génomique.

