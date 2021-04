Les Services Commerce et Cycle de vie d'Ingram Micro désignés meilleur prestataire logistique tiers de l'année 2021 par Global Brands Magazine





Les Services Commerce et Cycle de vie d'Ingram Micro, prestataire de premier plan de solutions mondiales de chaîne logistique, d'exécution des commandes de commerce électronique, ainsi que de solutions ITAD, opérant en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, et dans la région Asie-Pacifique, ont annoncé aujourd'hui avoir été reconnus Meilleur prestataire logistique tiers par Global Brands Magazine. Cette récompense identifie l'excellence des performances, et salue l'importance d'une fourniture exceptionnelle de services.

« Nous sommes honorés d'avoir été désignés Meilleur prestataire logistique tiers, parmi tant d'autres leaders respectés de la chaîne logistique », a déclaré Glen Sutton, vice-président principal, Services Commerce et Cycle de vie d'Ingram Micro. « Nous disposons d'une excellente équipe, qui s'attache à délivrer une expérience client supérieure. Nous sommes également engagés dans la poursuite d'investissements stratégiques, ainsi que dans le développement de nos services et solutions, afin de répondre aux besoins logistiques sans cesse en évolution dans une multitude de secteurs. »

Les récompenses Global Brands Awards sont habituellement présentées lors d'un événement annuel organisé par Global Brands Magazine, publication internationale basée au Royaume-Uni, même si les récompenses 2021 ont été annoncées sous forme virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. Ces récompenses honorent les marques mondiales d'une multitude de secteurs, qui atteignent l'excellence des performances. Plus de 7 000 marques candidates ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation menée par une société indépendante de recherche externe.

Consultez ici la liste complète des vainqueurs des récompenses 2021.

À propos des Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro

Les Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro fournissent des solutions de chaîne d'approvisionnement qui relient l'offre et la demande. De la logistique transfrontalière au dropshipping, en passant par la gestion des retours, la mise au rebut de ressources IT, le remarketing, la distribution et plus encore, nos solutions stimulent la croissance sur les marchés du commerce et de la technologie.

Nous servons avec fierté des clients divers allant des marques à croissance rapide, jusqu'aux sociétés comptant parmi les 2 000 plus grandes entreprises au monde. Nous nous engageons à assurer leur succès à l'aide de notre réseau d'entrepôts mondial, notre technologie de pointe, nos partenariats stratégiques, et nos décennies d'expérience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ingrammicroservices.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 14:30 et diffusé par :