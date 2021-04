Pandémie de la COVID-19 - La vaccination recommandée pour les femmes enceintes





QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que la vaccination devrait être offerte à toutes les femmes enceintes. Cette décision a été prise à la suite des recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec, qui a analysé l'évolution des données scientifiques et des recommandations dans différents pays.

Notons que le risque de complications de la COVID-19 chez les femmes enceintes est moindre que celui observé chez les personnes âgées, mais demeure plus élevé que celui des femmes non enceintes du même âge. Le risque de complications de la grossesse, par exemple la prématurité, est plus élevé pour la femme enceinte ayant la COVID-19. Ce risque est encore plus élevé pour les femmes enceintes ayant des problèmes de santé. Donc pour les femmes qui ont du diabète, des problèmes cardiaques ou de l'obésité, par exemple, la vaccination est d'autant plus importante.

Les femmes enceintes pourront se rendre sur la page www.québec.ca/vaccinCOVID pour prendre rendez-vous dès le mercredi 28 avril. Des indications s'y trouveront pour cette clientèle.

Pour les femmes enceintes, les vaccins à ARNm, tels que Moderna ou Pfizer, seront privilégiés étant donné qu'il y a plus de données sur la sécurité avec ces vaccins pendant la grossesse.

Soulignons qu'avant de se présenter au site de vaccination, la femme enceinte a toujours l'option, si elle le désire, de communiquer avec un professionnel de la santé, par exemple avec son médecin traitant, pour discuter des risques de la COVID-19 et des bénéfices et des risques potentiels de de la vaccination.

Pour en savoir plus sur la vaccination : www.Québec.ca/vaccinCOVID

