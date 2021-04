Siemens lance gPROMS FormulatedProducts 2.0 ? De nouveaux domaines d'application et des améliorations clés au niveau de l'ergonomie





Process Systems Enterprise (PSE), une entreprise de Siemens, a annoncé aujourd'hui la version complète de gPROMS FormulatedProducts 2.0, l'environnement basé sur un modèle mécaniste pour la conception numérique intégrée de produits formulés robustes et de leurs processus de fabrication, et le fonctionnement des processus numériques connexes.

La version présentée à l'Advanced Process Modelling Forum 2021 fait suite à une version préliminaire proposée à des clients clés, et reflète les importants investissements faits par Siemens dans le développement des produits de PSE pour fournir aux industries de transformation une nouvelle génération d'outils numériques.

La version 2.0 introduit des améliorations majeures aussi bien pour les bibliothèques de modèles de gPROMS FormulatedProducts que pour la version 7.0 de la plateforme gPROMS sous-jacente, comme par exemple la modélisation de substitution. Parmi les ajouts figurent de nouvelles bibliothèques de modèles mécanistes pour le développement de jumeaux numériques pour les bioprocédés en bioréacteur, une filtration par membrane et des procédés de chromatographie, ainsi qu'un nouveau modèle canin mécaniste pour la conception, le prototypage virtuel de formulations et l'analyse du risque pour les formulations de produits médicamenteux aux stades clinique et préclinique.

La version 2.0 introduit également d'importantes améliorations des bibliothèques dans la fabrication d'ingrédients actifs, la fabrication de formulations et la performance des produits. Les flux de travaux lors de la spécification de buffers et de compositions de milieux pour les récipients in vitro, les formes posologiques à base de solutions et celles en suspension ont été rationalisés, et des réactions limitées par l'équilibre ont été ajoutées aux bibliothèques de synthèse chimique. Par ailleurs, cette version inclut de nombreuses améliorations en matière d'ergonomie et de robustesse afin de fournir une meilleure expérience utilisateur, notamment une nouvelle structure des dossiers, des flux de travaux rationalisés pour l'importation des données en utilisant un nouveau gestionnaire de données sur les expériences, une optimisation en parallèle à plusieurs points de départ et une estimation des paramètres, ainsi que de nouveaux exemples et modèles interdisciplinaires pouvant être personnalisés directement en fonction des projets des utilisateurs.

Sean Bermingham, vice-président des produits formulés chez PSE, a déclaré : « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos principaux utilisateurs dans les secteurs de la pharmacie, des produits alimentaires et des boissons, des biens de consommation courante, des produits chimiques spéciaux et de l'exploitation minière, leurs exigences orientant notre important programme de développement. Notre attention se porte dorénavant sur l'amélioration de l'ergonomie et sur la possibilité d'intégrer gPROMS FormulatedProducts dans les flux de travaux des organisations pour permettre l'utilisation d'approches de conception numérique sophistiquées par un plus large éventail d'utilisateurs, et les investissements de Siemens nous permettent d'avancer rapidement. »

PSE continue de guider l'innovation en matière de capacités avancées de modélisation des processus pour les secteurs des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires et des boissons, des biens de consommation et des produits chimiques spéciaux grâce au soutien de partenaires industriels et universitaires, et à des projets de développement financés comme NextGen DDaMM, D-DAP, DIDCOM-FP et la Systems-based Pharmaceutics Alliance.

