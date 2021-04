Dès mercredi, réouverture de la salle de diffusion de Parc-Extension avec l'exposition Tes mots, mes mains





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - La salle de diffusion de Parc-Extension rouvrira pour le plaisir de toutes et de tous dès le mercredi 28 avril. L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension vous présentera jusqu'au 15 août, Tes mots, mes mains, une exposition de Karine Demers, artiste influencée tant par l'architecture que par la technique de l'origami.

« La salle de diffusion de Parc-Extension vous présente une exposition mettant en lumière les oeuvres d'une artiste qui renouvelle l'art du pliage. C'est au coeur du quartier de Parc-Extension que les gens pourront apprécier cette exposition tout en couleur et en texture », a souligné Giuliana Fumagalli, la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Karine Demers plie, assemble et colle le papier en suivant différentes rythmiques de jeux de couleurs, de sens, d'angles et de séquences rappelant l'expérience du kaléidoscope. En résultent des oeuvres hybrides entre le tableau et la sculpture, qui invitent à plonger dans des reliefs aux dimensions étonnantes et infinies. L'artiste manipule la matière papier avec une absolue précision, qui réussissant à contrôler une sévère anxiété, canalise aussi une énergie vitale en création vive et salvatrice.

Avec la série Tes mots, mes mains, l'artiste récupère des centaines de brochures promotionnelles du Théâtre Denise-Pelletier afin d'aborder les notions de répétition, de présentation de soi et de transformation au sens propre comme au figuré. À l'instar du jeu de l'acteur, qui malgré la rigueur des répétitions exécutées sans relâche arrive à offrir l'expérience du beau à travers de multiples émotions, l'artiste, qui a vécu la souffrance d'un traumatisme, traverse quant à elle la laideur et la honte face à ses troubles anxieux avant d'arriver à l'oeuvre finale. Ainsi, par ses gestes de répétition acharnés, le médium papier prend un nouveau sens, une nouvelle forme... et transforme aussi l'artiste vers la guérison.

Pour en savoir plus sur l'artiste, consultez son site web.

Après avoir été fermée plusieurs mois en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19, la salle de diffusion de Parc-Extension sera ouverte selon l'horaire ci-dessous et dans le respect des normes sanitaires en vigueur. La capacité maximale de la salle est de 12 personnes. L'entrée est gratuite et aucune réservation n'est nécessaire. Découvrez la programmation culturelle à venir sur le site montreal.ca/vsp.

Coordonnées de la salle de diffusion de Parc-Extension

421, rue Saint-Roch (métro Parc)

514 872-8124

culturevsp.com

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi : de 13 h à 18 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 13:32 et diffusé par :