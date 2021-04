Avis aux médias - Rassemblement contre une réforme qui démolit le régime actuel en santé et sécurité du travail





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le 28 avril à 15 h 30, dans le cadre de la Journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail, le Conseil Régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM), le Conseil central du Montréal métropolitain?CSN (CCMM?CSN) et l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) iront manifester leur mécontentement face à la réforme des lois en santé-sécurité au travail devant le centre administratif de la CNESST, au 1199, rue De Bleury à Montréal.

« Lorsque la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été adoptées, il s'agissait clairement d'un contrat social, d'un choix social que le Québec faisait », souligne Marc-Édouard Joubert, président du CRFTQMM. « Avec le projet de loi 59, le ministre Boulet vient rompre ce contrat avec les travailleuses et travailleurs du Québec » ajoute-t-il.

En effet, le projet de loi propose de limiter le temps attribué aux représentantes et représentants en santé-sécurité pour faire de la prévention. De plus, les travailleuses et travailleurs devront négocier avec l'employeur pour obtenir des rencontres de comité santé-sécurité. Comme si la santé et la sécurité des gens étaient négociables !

Malgré certains reculs de la part du ministre, les amendements déposés ne sont toujours pas satisfaisants. « La réforme proposée fait économiser beaucoup d'argent aux employeurs, mais ce sont forcément les travailleuses et travailleurs qui vont en souffrir » martèle Dominique Daigneault, présidente du CCMM?CSN. « C'est honteux de vouloir sauver de l'argent en mettant la santé des gens à risque. Ça aura pris 40 ans avant de proposer une réforme en matière de santé et sécurité et on est en train de manquer le bateau ! ».

La réforme du ministre Boulet met à mal l'accès à l'indemnisation pour bon nombre de travailleuses et travailleurs. Des obstacles à la reconnaissance de plusieurs maladies du travail seront ajoutés, des surdités professionnelles ne seront plus indemnisées. D'importantes restrictions sont imposées à l'assistance médicale et à la réadaptation des victimes de lésions professionnelles. « Rien ne justifie de sacrifier ainsi les victimes d'accidents et de maladies du travail, pour permettre aux employeurs d'économiser » s'indigne Félix Lapan de l'UTTAM.

Nous devons montrer au ministre que nous ne voulons pas d'une réforme qui démolit le régime actuel en santé et sécurité du travail. Les travailleuses et travailleurs du Québec sont en droit de s'attendre à des lois qui les protègent vraiment !

En ce 28 avril 2021, Journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail, nous demandons :

Des mécanismes de prévention des lésions professionnelles qui s'appliquent à tous les milieux de travail

Du temps de libération protégé par la loi

Reconnaissance et indemnisation de toutes les maladies causées par le travail

Plein accès pour les victimes à l'assistance médicale et à la réadaptation, en respect de l'opinion des médecins traitants

Quoi : Rassemblement



Date : Mercredi 28 avril 2021 Heure : 15 h 30 Endroit : CNESST, 1199, rue De Bleury, Montréal

-- À propos --

Le Conseil Régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM)

Le CRFTQMM est rattaché à la FTQ et représente environ 95 000 membres provenant de secteurs d'activités divers issus de 14 syndicats situés à Montréal, Laval et la couronne sud de Montréal.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM?CSN)

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie-James.

L'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

L'UTTAM est un organisme sans but lucratif qui regroupe et défend les travailleuses et travailleurs non-syndiqués victimes d'accidents et de maladies du travail dans le grand Montréal.

