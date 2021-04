La plateforme Swimlane offre des capacités d'automatisation majeures pour la région EMEA





Swimlane, fournisseur d'une plateforme d'automatisation de la sécurité de premier plan, a détaillé aujourd'hui sa croissance continue en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA). En 2020, Swimlane a connu une croissance significative en glissement annuel dans la région EMEA, et le quatrième trimestre 2020 correspond au trimestre le plus solide de l'entreprise à ce jour dans la région. Le nombre moyen d'utilisateurs de Swimlane par transaction dans la région EMEA a également augmenté de 88 % d'une année à l'autre, et le volume moyen de transactions ARR de 55 % sur douze mois.

Depuis que Swimlane a débuté ses activités au Royaume-Uni en 2019, les opérations dans la zone EMEA se sont développées avec l'emploi de personnel local, incluant notamment des services professionnels, des ingénieurs produits et des représentants commerciaux. Swimlane accompagne actuellement les clients des régions DACH, UKI, scandinaves, META et du Benelux, et prévoit d'étendre ses activités dans les pays d'Europe du Sud en 2021.

« Swimlane permet aux clients d'identifier rapidement les meilleurs moyens pour automatiser leurs opérations de sécurité et, ce faisant, vise à offrir des expériences client positives et des résultats concrets », a déclaré Toby Van de Grift, directeur de la région EMEA chez Swimlane. « Swimlane a l'occasion sans précédent de prendre en charge les objectifs croissants d'automatisation de la sécurité et de transformation numérique des entreprises de la région EMEA, et notamment de réduire, grâce à l'automatisation, le fardeau financier lié aux démarches de conformité RGPD. Nous avons hâte de poursuivre à la fois notre croissance dans cette région en 2021, et le recrutement de nouveaux partenaires dotés de compétences techniques additionnelles. »

Swimlane est la plateforme d'automatisation de la sécurité la plus extensible du marché et a été conçue dès le départ pour accompagner les objectifs d'automatisation les plus complexes et ambitieux des clients. Grâce à des outils de conception d'automatisation par glisser-déposer, des intégrations avec des centaines de technologies et des capacités de visualisation de données inégalées, Swimlane élargit l'horizon des possibles des équipes de sécurité. L'entreprise s'engage pleinement à collaborer avec ses clients afin d'obtenir des résultats qui non seulement lui fournissent un retour sur investissement conséquent, mais offrent également l'innovation sous-jacente dont les équipes de sécurité ont besoin pour moderniser leurs opérations de sécurité.

« Grâce à Swimlane nous avons pris conscience de la valeur et de l'importance de l'automatisation de la sécurité dans un centre des opérations de sécurité (SOC) moderne. Avec Swimlane, les analystes disposent désormais du temps nécessaire pour se concentrer sur le travail réel », a déclaré Matthew Helling, responsable des services de cybersécurité chez Softcat Plc.

La conception de la plateforme Swimlane est tout à fait différente des solutions traditionnelles d'orchestration, d'automatisation et de réponse aux incidents de sécurité (SOAR). Pour de plus amples informations sur la plateforme Swimlane, n'hésitez pas à demander une démo.

À propos de Swimlane

Swimlane est à l'avant-garde du marché croissant des solutions SOAR (orchestration, automatisation et réponse aux incidents de sécurité). La société a été créée pour fournir des solutions de sécurité évolutives et flexibles aux entreprises en proie à la fatigue liée aux alertes, à la prolifération des fournisseurs et aux pénuries chroniques de personnel. La solution de Swimlane aide les organisations à répondre à tous les besoins en matière d'opérations de sécurité (SecOps), notamment en hiérarchisant les alertes, en orchestrant les outils et en automatisant la correction des menaces, améliorant ainsi les performances dans l'ensemble de l'entreprise. Le siège social de Swimlane est situé à Denver, au Colorado, et ses activités couvrent l'ensemble de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Australie. Pour de plus amples informations, merci de consulter le site www.swimlane.com.

