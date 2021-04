Total Telecom rapporte que l'industrie chinoise des semiconducteurs accélère le développement de puces avancées





Total Telecom constate que la Chine a accéléré ses efforts pour faire avancer son industrie des semiconducteurs en raison de tensions géopolitiques grandissantes avec les États-Unis.

La Chine a acquis de nouvelles capacités pour produire des plaquettes de puces 28 nm, l'une des nombreuses démonstrations des capacités croissantes des fabricants de puces chinois, qui arriveront probablement à maturité cette année. Total Telecom rapporte que c'est un signe que la Chine développe rapidement des compétences de pointe dans la fabrication de puces.

Les entreprises chinoises ont commencé à transférer leurs commandes de puces 14 nm de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à China's Semiconductor Manufacturing International (SMIC). D'ici l'an prochain, la Chine devrait avoir acquis l'expertise requise pour la fabrication de puces 14 nm ; le pays va par ailleurs effectuer un essai de production de puces 7 nm ce mois-ci. Il est probable que la production de masse commence en octobre.

Total Telecom affirme que les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine forcent le pays à renforcer ses capacités de fabrication de puces.

Les semiconducteurs sont à la base de nos vies numériques modernes. Les semiconducteurs, que l'on retrouve aussi bien dans les smartphones que dans les ordinateurs portables, les voitures, les machines à laver et les dispositifs médicaux, alimentent nos vies. En outre, toutes les technologies futures, comme l'Internet des Objets (IdO), la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ont besoin de puces pour transformer la vision en réalité.

En raison de hausse de la demande consécutive à la pandémie de COVID-19 dans le cadre d'un régime de sanctions, Total Telecom rapporte que la Chine fait évoluer la pratique du marché : alors qu'elle était jusque-là le plus important importateur et consommateur de semiconducteurs au monde, elle devient aujourd'hui un fabricant et dépend moins des importations pour ses besoins en puces.

En faisant l'acquisition d'une expertise dans de nouveaux domaines comme la fabrication de puces 14 nm et 7 nm, Total Telecom pense que le secteur chinois des semiconducteurs devrait prendre une importance croissante et qu'il est en bonne voie de devenir autonome et de révolutionner l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

À propos de Total Telecom

Total Telecom offre des nouvelles quotidiennes en ligne avec la possibilité de s'abonner aux gros titres par courriel et à une analyse mensuelle. Total Telecom organise les prix annuels World Communication Awards, Asia Communication Awards et tout un éventail de conférences et de possibilités de réseautage, parmi lesquelles Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Gigabit Access, Connected Britain et Connected Germany. Pour plus d'informations, consultez le site www.totaltele.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 12:45 et diffusé par :