Xinhua Silk Road : L'entreprise chinoise, WELLE Group, s'attend à un nouveau développement dans le traitement des déchets humides

BEIJING, 27 avril 2021 /CNW/ - Alors que davantage d'efforts sont déployés pour le tri des déchets en Chine, WELLE Group, l'une des principales entreprises chinoises dans le domaine du traitement des déchets humides, a réalisé des ventes exceptionnelles en 2020, avec des revenus en hausse de 17,29 % par rapport à l'année précédente et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles dépassant 363 millions de yuans.

WELLE Group, en tant qu'entreprise cotée GEM comptant plus de 2 000 employés, s'est engagé dans divers domaines comme le traitement des lixiviats des sites d'enfouissement, le traitement des déchets humides, le biogaz et le biogaz naturel, la conservation de l'énergie industrielle et le traitement des COV, etc.

À l'avenir, WELLE Group continuera de consolider sa principale activité de traitement des déchets humides et de renforcer la recherche et le développement technologiques afin d'accroître les avantages économiques, a déclaré Li Yao, vice-président de l'entreprise, lors de l'IE EXPO CHINA 2021 qui a pris fin jeudi dernier.

WELLE Group continuera d'être optimiste quant aux énormes possibilités qu'offre la promotion du tri des déchets à l'échelle nationale. Avec la mise en oeuvre progressive des politiques de tri des déchets dans un plus grand nombre de villes en Chine, le potentiel du marché continuera d'être libéré, a dit M. Yao.

Avec le lancement de plus en plus de projets d'investissement à grande échelle, WELLE Group a développé une coopération stratégique avec de nombreuses entreprises d'État afin de mieux combiner les avantages des deux parties. Au cours des deux dernières années, l'entreprise a signé des accords-cadres de coopération stratégique avec SDIC Ecology et Changzhou Hi-tech Group, a expliqué M. Yao.

En même temps, WELLE Group fera des recherches rigoureuses sur la façon d'approfondir l'utilisation des ressources en déchets humides et de mieux les intégrer à l'agriculture afin d'améliorer les avantages économiques du projet dans les petites villes et les régions rurales, l'aspect économique du projet étant l'une des considérations importantes.

De plus, la transformation numérique est aussi l'une des priorités de développement de l'entreprise. WELLE Group promeut activement l'établissement de son propre centre de données, d'une plateforme infonuagique de mégadonnées et d'un système intelligent.

À mesure que l'application de la loi s'intensifie, les exigences en matière de protection de l'environnement pour les entreprises deviennent plus strictes. La riche expérience de WELLE dans le traitement des lixiviats des sites d'enfouissement peut être transférée au secteur du traitement des eaux industrielles à moindre coût, ce qui sera attrayant pour les clients. À l'avenir, le secteur industriel pourrait devenir un solide soutien à la croissance des bénéfices de l'entreprise, a ajouté M. Yao.

