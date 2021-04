Pandémie de la COVID-19 - Des entreprises de la région de Laval participeront aux efforts de vaccination





QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette, ainsi que son collègue député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, sont heureux d'annoncer, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que des entreprises de la région ont offert leur contribution afin d'accélérer la campagne de vaccination au cours des prochaines semaines.

Cette contribution se manifestera principalement par le biais d'un partenariat entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, la communauté du Collège Montmorency et plusieurs entreprises participantes regroupées autour de la communauté Prox Industriel et de l'initiateur du projet, Pélican International.

Cette initiative régionale, dont les détails seront dévoilés au cours des prochaines semaines, est une belle manifestation de la volonté du milieu entrepreneurial à collaborer avec le réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre de l'opération de vaccination sans précédent qui est actuellement déployée au Québec. Elle complétera le travail des pôles de vaccination en entreprise qui ont été annoncés au cours des dernières semaines, dont celui de Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO, qui ouvrira bientôt à la Place Bell à Laval.

Citations?:?

?« Nous avons des semaines très importantes devant nous, avec la vaccination de la population générale qui approche à grands pas. Notre gouvernement est déterminé à déployer tous les efforts pour vaincre cette pandémie. Pour y parvenir, nous devons mobiliser et structurer toute l'aide disponible, et faire preuve de créativité et de flexibilité afin d'explorer de nouvelles avenues. Nous sommes très reconnaissants envers les entreprises québécoises qui prêteront main-forte à la vaccination de masse, d'une manière ou d'une autre. Vacciner avec les entreprises, c'est gagner plus vite contre le virus. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux?

« Je suis heureux de la réponse que nous avons eue, qui prouve la grande solidarité que nous constatons sur le terrain à cette étape déterminante de la lutte à la pandémie. Je remercie chacune des entreprises de la région qui participeront aux efforts : cet appui complémentaire permettra d'accélérer la vaccination et de protéger plus rapidement une part importante de la population. La vaccination est la meilleure solution qui nous permettra de retrouver bientôt une vie normale. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« C'est réjouissant de voir la réponse positive des différents acteurs lavallois à cette initiative lancée par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Cette mobilisation nous rappelle que cette lutte contre la pandémie est collective et que nous y jouons tous un rôle important. Je suis très heureux pour les employés des entreprises qui pourront bénéficier d'un vaccin rapidement. Il s'agit d'un pas de plus qui confirme la réussite de la campagne de vaccination. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

?« Au cours de la dernière année, la communauté montmorencienne a démontré une solidarité et une résilience impressionnante. Le collège Montmorency témoigne, encore une fois, de son appartenance à sa région en contribuant à cette belle initiative. L'effort de vaccination est un préalable nécessaire pour retrouver nos jeunes et les accompagner vers la réussite et nous sommes ravis de pouvoir contribuer à notre manière. »

Olivier Simard, directeur général collège Montmorency

Faits saillants :

Rappelons que pour la première fois au Québec, les entreprises sont appelées à contribuer à la vaccination massive pour lutter contre la COVID-19. Au total, plus de 450 entreprises de partout au Québec ont répondu à l'appel lancé par le ministre, soit pour participer à la mise sur pied d'un site de vaccination, soit pour offrir des services connexes, notamment sous la forme de partenariats avec les établissements de santé et de services sociaux pour accélérer la campagne de vaccination.

Liens connexes?:

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19?: Québec.ca/vaccinCOVID

Pour en savoir plus la contribution des entreprises : Québec.ca/vaccinationentreprise

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

