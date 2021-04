La Semaine nationale de promotion de la vaccination, plus pertinente que jamais





QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tient à souligner la tenue de la Semaine nationale de promotion de la vaccination, qui se déroule du 24 au 30 avril.

Cette année, la Semaine revêt une importance particulière, alors que l'opération de vaccination contre la COVID-19 se poursuit auprès des groupes prioritaires. Jamais une opération de vaccination n'aura été aussi importante pour protéger la santé et la vie des Québécoises et des Québécois que celle qui est déployée actuellement et qui mènera notamment, d'ici le 24 juin prochain, à ce que toute personne qui le souhaite ait reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

La vaccination contre la COVID-19 a pour but principal de réduire les hospitalisations et les décès liés à la COVID-19 chez les personnes les plus à risque. La vaccination devrait également contribuer à maintenir les activités des services de santé et des services sociaux et à reprendre dès que possible une vie normale. De nombreuses études réalisées au Québec et ailleurs ont démontré la grande efficacité des vaccins contre la COVID-19.

Citation :

« Au fil du temps, la santé de la population s'est grandement améliorée avec la vaccination. Ici comme ailleurs dans le monde, la vaccination contre la COVID-19 est la meilleure solution pour permettre à la population de retrouver une vie normale. Il est capital de poursuivre nos efforts pour convaincre la population des bienfaits du vaccin. J'invite chaque personne à se faire vacciner dès que ce sera possible, selon l'ordre de priorité établi. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les sources fiables et crédibles portant sur les vaccins abondent toutes dans le même sens : les vaccins sont un moyen indispensable et incontournable pour améliorer la santé de la population et mieux la protéger contre certaines maladies et leurs conséquences. Ils sont sûrs, efficaces, et continuent de s'améliorer grâce aux recherches.

Tous les vaccins contre la COVID-19, même s'ils ont été développés et homologués en accéléré, ont été soumis aux mêmes normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada . Toutes les étapes requises pour l'homologation des vaccins ont été respectées et chaque signalement d'effet indésirable inhabituel est examiné par des experts afin d'identifier rapidement tout problème de sécurité. Le Québec dispose d'un système de surveillance de la sécurité vaccinale très performant et d'une excellente expertise en la matière.

. Toutes les étapes requises pour l'homologation des vaccins ont été respectées et chaque signalement d'effet indésirable inhabituel est examiné par des experts afin d'identifier rapidement tout problème de sécurité. Le Québec dispose d'un système de surveillance de la sécurité vaccinale très performant et d'une excellente expertise en la matière. Rappelons que la Semaine nationale de promotion de la vaccination vise à démystifier les croyances sur les risques qui y sont associés et à informer la population de ses bienfaits tels que se protéger et éviter les risques et les complications liés aux maladies, protéger les personnes de son entourage et empêcher la réapparition des maladies infectieuses évitables.

Liens connexes :

