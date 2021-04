Tech-Adaptika annonce le lancement du premier incubateur virtuel du nord de l'Ontario





TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Tech-AdaptiKa, axé sur la transformation de l'apprentissage en ligne, des conférences et de la formation grâce à une technologie virtuelle immersive, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un incubateur d'entreprises basé sur des avatars dans le nord de l'Ontario appelé IDENO.

Alors que l'Ontario entrait dans une troisième vague d'infections au COVID-19, de nombreux incubateurs d'entreprises ont dû fermer leurs portes, laissant des milliers d'entrepreneurs avec un service minimal. Le programme IDENO permet à ces incubateurs et centres d'affaires de fonctionner de manière plus collaborative. Grâce à leurs avatars personnalisés, les entrepreneurs et les fournisseurs de services peuvent parler, apprendre et travailler ensemble pour atteindre des objectifs commerciaux.

«Le moment choisi est crucial. Les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise du Nord de l'Ontario bénéficieront d'être connectés aux bons décideurs pour créer des interactions significatives en toute sécurité », a déclaré Carrie Purcell, cofondatrice de Tech-AdaptiKa. «Notre plate-forme offre aux utilisateurs de multiples opportunités d'interagir avec les bonnes personnes partout dans le monde et de travailler ensemble de manière plus centrée sur l'humain.»

La technologie virtuelle basée sur les avatars de Tech-AdaptiKa permettra à des centaines d'entrepreneurs de se connecter avec des fournisseurs de services, des investisseurs en capital-risque, des agences gouvernementales et des organisations non gouvernementales dans un écosystème qui favorise l'innovation et le développement des affaires.

Le programme vise à se connecter avec jusqu'à 1 200 entrepreneurs sur une base hebdomadaire et durera un an. Les parties intéressées pourront utiliser la technologie de Tech-AdaptiKa pour animer gratuitement leurs propres événements, conférences, ateliers, etc.

Le programme est offert en partenariat avec Voilà Community Help et est fièrement appuyé par l'organisme de développement économique du gouvernement du Canada pour le Nord de l'Ontario, FedNor.

Pour plus d'informations, dirigez-vous vers: adaptika.tech/ideno

À propos de Tech-AdaptiKa

Basée à Toronto, Tech-AdaptiKa a pour mission de transformer l'éducation et de donner aux universités et aux entreprises les moyens de fournir une éducation et une formation de qualité au plus grand nombre d'apprenants possible. Les plates-formes d'événement et d'apprentissage virtuels basés sur des avatars de Tech-AdaptiKa permettent actuellement aux étudiants et aux apprenants professionnels du monde entier. Le Campus Virtuel LiVe et la Plate-forme d'Evénements Virtuels sont actuellement utilisés à la fois par les établissements d'enseignement et les entreprises et les organisations de taille moyenne du monde entier.

