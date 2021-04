Critical Elements cristallise la valeur du projet bourier en signant une convention d'options avec Lomiko Metals





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 27 avril 2021 / Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSXV:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) et Lomiko Metals Inc. (« Lomiko ») (TSXV:LMR)(OTCQX:LMRMF)(FSE:DH8B) sont heureuses d'annoncer qu'elles ont conclu une convention d'options (la « Convention ») qui donne le droit à Lomiko d'acquérir un intérêt pouvant atteindre jusqu'à 70 % dans la propriété Bourier.

« Le récent intérêt manifesté par les consommateurs pour les véhicules électriques a augmenté l'intérêt des investisseurs pour le lithium et le graphite », a déclaré A. Paul Gill, chef de la direction de Lomiko. « Le Québec est dans une position unique de pouvoir obtenir l'approvisionnement suffisant des deux commodités et maintenant Lomiko a des opportunités dans des matériaux de batterie supplémentaires ».

« Cette convention d'option avec Lomiko permettra d'explorer en détail la propriété Bourier pour la découverte de minéraux pour batterie, comme le lithium, le nickel, le cuivre et le zinc. Critical Elements se concentre actuellement sur le développement de son projet Rose lithium-tantale. Avec Lomiko engagé dans un programme d'exploration dans le projet Bourier, les actionnaires des deux sociétés bénéficieront du fort potentiel de succès de l'exploration d'un projet très prometteur, » a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, président et chef de la direction, Critical Elements.

La propriété Bourier est constituée d'un bloc de 203 titres miniers couvrant une superficie de 10 252,20 hectares (102,52 km2) dans une région du Québec. Le Québec possède d'autres gisements de lithium et une minéralisation de lithium connue, tel qu'indiqué à la carte 1 ci-dessous. Le projet Bourier possède un fort potentiel pour le lithium dans un secteur de lithium établi.

Carte 1. Localisation des indices et gisements de lithium connus et du projet Bourier (en or sur la carte) dans la région de la Baie-James, Québec



Termes de la transaction

Aux termes de la Convention, Lomiko gagnera un intérêt dans la propriété Bourier par le biais d'une option. Les principaux termes de la Convention sont détaillés ci-dessous :

Octroi de la première option

Critical Elements octroie à Lomiko le droit exclusif et l'option d'acquérir, le ou avant le 31 décembre 2022 un intérêt indivis de 49 % dans la propriété Bourier en émettant, à la Société, un total de 5 000 000 actions ordinaires de Lomiko, en versant à Critical Elements 50 000 $ en espèces et en engageant 1 300 000 $ en dépenses d'exploration, comme suit :

Verser 25 000 $ en espèces à la Société dans un délai de cinq (5) jours suivant la signature de la Convention (non remboursable);

Verser 25 000 $ en espèces à la Société dans un délai de cinq (5) jours suivant la réception des approbations réglementaires requises;

Émettre à la Société 5 000 000 actions ordinaires immédiatement après l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX; et

Engager ou financer des dépenses d'exploration totalisant pas moins de 1 300 000 $ sur la propriété Bourier, de la façon suivante : une somme de 550 000 $ devra être engagée ou financée avant le 31 décembre 2021 et une somme de 750 000 $ avant le 31 décembre 2022.

Octroi de la seconde option

Sujet à l'exercice de la première option par Lomiko, Critical Elements va aussi octroyer à Lomiko le droit exclusif et l'option d'augmenter son intérêt indivi dans la propriété Bourier, passant de 49 % à 70 %. Pour se faire Lomiko devra verser, à la Société, une somme additionnelle de 250 000 $ en espèces, en émettant à la Société 2 500 000 actions ordinaires de Lomiko, engager ou financer des travaux d'exploration de l'ordre de 2 000 000 $ et compléter une estimation des ressources conforme à la norme canadienne 43-101. Cette estimation des ressources devra être préparée par une personne qualifiée indépendante de Lomiko et de Critical Elements. Lomiko devra compléter les termes précédents durant la période débutant à l'envoi de l'avis d'exercice de la première option et se terminant le 31 décembre 2023, de la façon suivante :

Verser 250 000 $ en espèces et émettre à la Société 2 500 000 actions ordinaires de Lomiko, le ou avant la date de l'envoi de l'avis d'exercice de la première option;

Engager ou financer des dépenses d'exploration additionnelles de 2 000 000 $ le ou avant le 31 décembre 2023; et

Remettre une estimation de ressources à Critical Elements le ou avant le 31 décembre 2023.

Paiements de jalons

Sous réserve du droit de Lomiko de se retirer et de mettre fin à la première option, Lomiko accepte de verser les paiements de jalons suivants à Critical Elements, payables à tout moment suite à l'exercice de la première option selon les termes suivants :

Sur l'estimation d'une ressource (conforme à la norme canadienne 43-101) de 5 000 000 tonnes à une teneur de 0,6% Li2O (toutes catégories) un paiement de 750 000 $, payable en espèces ou en actions ordinaires de Lomiko, à la seule discrétion de Lomiko;

Sur l'estimation d'une ressource (conforme à la norme canadienne 43-101) de 10 000 000 tonnes à une teneur de 0,6% Li2O (toutes catégories) un paiement de 1 000 000 $, payable en espèces ou en actions ordinaires de Lomiko, à la seule discrétion de Lomiko;

Sur l'estimation d'une ressource (conforme à la norme canadienne 43-101) de 15 000 000 tonnes à une teneur de 0,6% Li2O (toutes catégories) un paiement de 1 500 000 $, payable en espèces ou en actions ordinaires de Lomiko, à la seule discrétion de Lomiko; et

Sur l'estimation d'une ressource (conforme à la norme canadienne 43-101) de 20 000 000 tonnes à une teneur de 0,6% Li2O (toutes catégories) un paiement de 2 000 000 $, payable en espèces ou en actions ordinaires de Lomiko, à la seule discrétion de Lomiko.

Redevances

Suivant l'exercice de la première option par Lomiko, et en addition des sommes versées, actions ordinaires émises et dépenses d'exploration encourues ou financées par Lomiko sous la première option et par la suite sous la seconde option, si applicable, Critical Elements devrait recevoir une redevance égale à 2 % du produit net de fonderie résultant de l'extraction et de la production des matières minérales sur la propriété Bourier.

La redevance comprend le droit de Lomiko d'acquérir une portion de celle-ci (1 %) en versant à Critical Elements un montant total en espèces de 2 000 000 $.

Opérateur

Pendant la durée de la présente Convention, Critical Elements devra agir en tant qu'opérateur et en tant que tel, sera responsable de l'exécution et l'administration des dépenses d'exploration sur la propriété Bourier, conformément aux programmes de travaux préalablement approuvés par les parties.

Droits de commercialisation du lithium

En cas de découverte de lithium, Critical Éléments conservera les droits de commercialisation du lithium, ce qui signifie le droit exclusif de Critical Éléments de commercialiser et d'agir en tant qu'agent de vente pour tous les produits au lithium, y compris le minerai de lithium, le concentré et les produits chimiques, résultant des activités d'extraction et de production sur la propriété Bourier, y compris la transformation en produits chimiques.

Un rapport technique conforme à la norme NI 43-101 a été préparé par InnovExplo en 2012 - Technical Report on the Bourier Property, pour Ressources Monarques inc.

Ce secteur est caractérisé par des roches métasédimentaires, principalement des paragneiss à biotite contenant des minéraux typiques d'un faciès métamorphique amphibolite et des gneiss à amphibole-plagioclase (amphibolites) d'origine volcanique (Valiquette,1975). La portion nord de la propriété est marquée par une intrusion granitique rose. Les roches métasédimentaires dans le centre de la propriété contiennent des intrusions mafiques, ultramafiques, des granites, des pegmatites, et des intrusions de diabase, la roche la plus jeune du secteur. Les amphibolites contiennent de nombreuses lentilles ultramafiques qui suivent la foliation de ces mêmes amphibolites.

Les paragneiss à biotite affleurent généralement dans les flancs de montagne. Le paragneiss contient des sills de roches mafiques (amphibolites) et de roches ultramafiques, des bandes de roches volcaniques, des intrusions granitiques et des pegmatites. Ces unités plongent généralement à une moyenne de 35° vers le sud-ouest (Valiquette 1975). La majorité des roches ultramafiques consistent en serpentinite, aussi de minces sills ultramafiques à amphibolites sont présents. Ces roches peuvent aussi être recoupées par des dykes de pegmatites. Plusieurs intrusions granitiques recoupent le métasédiment. Dans certains secteurs le granite recoupe le gneiss à biotite. Ce granite est habituellement massif avec une très faible texture gneissique. Les dykes de pegmatites ou sills recoupent tous les autres types de roches à l'exception des diabases. Les pegmatites se présentent en deux (2) types : Rose, associées avec des gneiss à oligoclase et des granites, et blanche, associées avec des métasédiments. Les pegmatites blanches se présentent généralement à grains fins à grossiers contenant de la muscovite, grenat almandin, tourmaline noire, magnétite et biotite. Les grains de Muscovite peuvent mesurer jusqu'à quelques centimètres de dimension. Les pegmatites roses varient de grains fins à très grossiers contenant des cristaux très grossiers de microcline allant jusqu'à 30 cm de long. À côté, du quartz, microcline et plagioclase, les pegmatites contiennent aussi de la magnétite. Des minéraux accessoires comme l'apatite, le grenat et des traces de spodumènes sont aussi présents.

En dehors du programme d'exploration complété entre 2010 et 2012 pour le zinc-cuivre et d'or par Ressources Monarques, il n'y a eu que très peu d'exploration de lithium entrepris à la propriété Bourier. Basé sur d'autres gisements de lithium dans le monde, il est courant pour les pegmatites d'exister en « essaims ».

La propriété Bourier est adjacente et au nord-est de la propriété Lemare Lithium, propriété exclusive de Critical Elements.

L'exploration initiale à Lemare a été entreprise en 2012 par Ressources Monarques inc. qui a découvert un « dyke de pegmatite contenant une quantité considérable de spodumène ». La pegmatite varie en épaisseur apparente de 4,8 à 14,2 mètres et a été suivie sur près de 200 mètres de longueur sur surface.

Entre 2016 et 2018, Lepidico Ltée a réalisé deux programmes de forage sur le projet Lemare Lithium dans le cadre d'une convention d'option qui a expiré le 27 juillet 2018.

Les meilleurs résultats de lithium provenant des programmes de forage de la propriété de lithium Lemare comprenaient:

41,5 m à 1,71 % Li 2 O , incluant 15 m à 2,18 % Li 2 O et 6 m à 3,6 % Li 2 O dans le sondage LE-16-14.

, incluant 15 m à 2,18 % Li O et 6 m à 3,6 % Li O dans le sondage LE-16-14. 21 m à 2,65 % Li 2 O dans le sondage LE-16-13.

dans le sondage LE-16-13. 18,85 m à 1,35 % Li 2 O , incluant 8,4 m à 2,26 % Li 2 O dans le sondage LE-16-07.

, incluant 8,4 m à 2,26 % Li O dans le sondage LE-16-07. 23 m at 1,61% Li 2 O, incluant 10,5 m à 2,51 % Li 2 O dans le sondage LE-16-03.

Cette transaction est sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Paul Bonneville, ingénieur, personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation, a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué pour la Société.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Corporation Lithium Elements Critiques aspire à devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium Rose de haute pureté détenu à 100 % au Québec. Rose est notre premier projet de lithium en développement dans un portefeuille de terrains très prometteur de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose Phase 1 pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actuelle nette estimée à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. Les paramètres des coûts d'investissement et d'exploitation ont été confirmés en 2019 par le Groupe Primero dans le cadre d'un prix maximum garanti dans le cadre du contrat d'implication anticipée de l'entrepreneur, en prélude à un processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'ingénierie détaillée de la phase I devrait se terminer cette année, car nous réalisons également des études techniques pour la phase II, la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. À notre avis, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés américains et européens et possède des infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone comportant 93 % d'hydroélectricité. Nous avons une relation solide et formalisée avec la Nation crie.

RENSEIGNEMENTS :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

jslavallee@cecorp.ca

www.cecorp.ca

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

