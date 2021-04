Loi spéciale au port de Montréal : un affront à tous les travailleurs et travailleuses au pays





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Pour le SCFP, le dépôt d'une loi spéciale à la Chambre des communes forçant le retour au travail des débardeurs du port de Montréal est un affront à tous les travailleurs et travailleuses du pays. Selon le syndicat, l'Association des employeurs maritimes (AEM) est le grand responsable de la grève au port et de l'impact que cette dernière peut avoir sur l'économie québécoise, mais ce sont les salariés qui en paient le prix.

« L'AEM a refusé de négocier en utilisant différentes tactiques pour se défiler de la table de négociation et de ses devoirs. Maintenant, le gouvernement libéral joue le jeu de l'employeur en légiférant un retour au travail et en brimant les droits des salariés de négocier collectivement et de faire la grève. Des droits fondamentaux sont brimés. C'est honteux pour un gouvernement qui se dit le défenseur de la classe moyenne », a déploré Marc Ranger, directeur québécois du SCFP.

Le syndicat a offert de retirer son avis de grève si l'AEM retire ses moyens de pression contre ses salariés, comme quoi il est toujours possible d'éviter l'impasse d'une loi spéciale.

« Depuis le début, le syndicat privilégie la négociation, mais il faut deux parties actives pour que des pourparlers fonctionnent », de rappeler Marc Ranger.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1545 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

