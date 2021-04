Plan municipal d'emplois de l'UMQ pour les jeunes sous la protection de la jeunesse





L'Union salue le soutien du ministre Lionel Carmant

MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - En conférence de presse aujourd'hui, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a reçu un appui important de la part du gouvernement du Québec, qui a reconnu le rôle crucial que joue le Plan municipal d'emplois de l'UMQ dans l'intégration des jeunes sous la protection de la jeunesse sur le marché du travail.

« Depuis son lancement il y a huit ans, le Plan municipal d'emplois de l'UMQ permet aux jeunes de développer leur confiance en soi et leur autonomie. Le programme est simple, fonctionne bien et génère des retombées significatives autant pour les jeunes que pour les municipalités. Il est unique en son genre et se déploie partout au Québec. Je remercie le ministre Lionel Carmant pour son appui fort et engageant. C'est le début d'un partenariat qui permettra, je le souhaite, d'augmenter le nombre d'opportunités d'emplois pour nos jeunes », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Cette initiative de l'Union des municipalités du Québec a permis à de nombreux jeunes de mieux s'intégrer à leur communauté, ce qui est essentiel à leur épanouissement et à celui de l'ensemble de la collectivité. Je remercie les municipalités participantes de permettre ainsi à ces jeunes de développer leurs aptitudes, dans un contexte facilitant les contacts sociaux et l'acquisition d'une bonne expérience de travail. Ils pourront ainsi mettre à contribution ces acquis, de même que leurs talents, pour rendre nos communautés encore plus inclusives et dynamiques », a souligné pour sa part le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant.

« Ce plan d'emplois, selon moi, peut faire une réelle différence dans la vie d'un jeune. Il lui permet d'obtenir une première expérience de travail. Il permet à des jeunes qui n'ont pas de réseau d'en trouver un. Il lui permettra aussi peut-être de trouver un mentor ou un modèle. Cette expérience de vie le fera grandir et lui donnera l'occasion de réaliser l'importance de l'indépendance financière. Dans la plupart des cas, l'employeur qui offre un emploi à un jeune de la DPJ en ressort lui aussi grandi. Pour moi, ce programme nous permet de faire un pas de plus pour redevenir un grand village pour nos enfants de la DPJ. Ils n'ont besoin que d'une main tendue », a conclu madame Nancy Audet, marraine des enfants pour la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.

Le Plan municipal d'emplois de l'UMQ vise à intégrer les jeunes sous la protection de la jeunesse au sein de leur communauté, en leur permettant de développer leur employabilité grâce à un emploi au sein d'une municipalité de leur région. Initié en 2013, le plan connaît une progression constante du nombre de municipalités participantes. En 2019, 52 municipalités ont offert 107 emplois dans le cadre du programme. Depuis sa création, le plan a permis d'offrir plus de 500 emplois à des jeunes sous la protection de la jeunesse.

Les municipalités intéressées à participer au programme cette année peuvent visiter le site Internet de l'UMQ pour les détails et modalités, remplir le formulaire d'inscription disponible en ligne ou contacter madame Brigitte Béliveau, conseillère analyste en droit du travail et sécurité du travail à l'UMQ, au 514 282-7700, poste 238, ou à bbeliveau@umq.qc.ca.

