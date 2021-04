Le tout premier concours pour l'inclusion, la diversité et l'équité en publicité (Inclusivity, Diversity & Equity in Advertising, IDEA) annonce la composition du jury





Date limite d'inscription au concours reportée au vendredi 7 mai

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - L'Institut des agences de communication (Institute of Communication Agencies, ICA), en partenariat avec Bell Média, annonce aujourd'hui le nom des personnes sélectionnées pour faire partie du jury du tout premier concours IDEA. Chacun de ces 12 professionnels chevronnés issus de secteurs diversifiés de l'industrie médiatique canadienne apporte un grand esprit de créativité, une vaste expérience et une vision pour ce qui est de favoriser une représentation plus diversifiée et plus inclusive en publicité et dans l'ensemble de l'industrie médiatique.

Le jury du concours IDEA remettra l'équivalent d'un million de dollars en espaces publicitaires à une campagne média qui véhicule un message clair de diversité et d'inclusion. Cette première édition met l'accent sur les communautés autochtones. Les membres du jury sont :

Sonya Ballantyne - Auteure et cinéaste originaire de la nation Cree Misipawistik, au nord du Manitoba. Son travail créatif se concentre sur les femmes et les jeunes filles autochtones, souvent dans des genres cinématographiques non traditionnels comme la science-fiction, la fantaisie et les films de superhéros. Ses courts métrages ont été présentés dans des festivals à l'échelle mondiale, notamment au Festival international du film de Vancouver et au Superman Fan Festival de Metropolis, en Illinois.

Ira Baptiste - Directeur général et vice-président exécutif, Brandfire Marketing Group Inc., Ira est un exécutif accompli comptant 25 années d'expérience dans les secteurs du marketing et de la publicité. Il a collaboré avec des entreprises publicitaires internationales de même qu'avec des petites agences indépendantes au Canada et en Europe.

Chris Bergeron - Occupant le poste de vice-présidente, contenu chez Cossette, Chris est à la tête d'une équipe multidisciplinaire composée de stratégistes, de gestionnaires de communauté et de créateurs de contenu multiplateforme, et fait aussi partie d'un collectif qui s'efforce de repousser les limites quant aux produits créatifs de l'agence au bureau de Montréal. Chris a vécu les quarante premières années de sa vie comme homme hétérosexuel avant de révéler qu'elle est en fait une femme transsexuelle. Elle fait maintenant activement la promotion de la diversité, de l'inclusion et des droits des personnes transgenres en partageant son histoire sur la scène publique, tout en plaidant en faveur d'une meilleure représentation des minorités dans l'industrie de la publicité.

Geneviève Bouchard - Directrice, Acquisitions fiction chez Bell Média, Geneviève fait partie intégrante du paysage télévisuel québécois depuis plus de 15 ans, en programmation et acquisitions pour un grand nombre de services et de plateformes de télévision de grande envergure. Elle met sa passion au service de la justice sociale, de la diversité, de l'inclusion et de la représentation dans le cadre de ses activités à titre de responsable, langue française et codirectrice du comité directeur du Laboratoire d'idées sur la diversité et l'inclusion (LIDI) de Bell Média.

Rachel CrowSpreadingWings - Journaliste vidéo pour CTV News Winnipeg, Rachel est membre de la Première Nation Kainai au sud de l'Alberta, qui fait partie de la Confédération des Pieds-Noirs. En ondes, elle a notamment été présentatrice, reportrice en direct et productrice. Elle a d'ailleurs produit sa propre émission de télévision. Récipiendaire d'une bourse d'études Alberta Equity Scholarship du Jim Pattison Broadcast Group, Rachel a obtenu un diplôme en communications avec spécialisation en radiodiffusion du Collège de Lethbridge en 2015.

Tracey Deer - Réalisatrice primée, productrice, auteure, mentor, conférencière et leader, Tracey est née et a grandi dans la communauté Mohawk de Kahnawake. Elle a dévoilé son film Beans lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) de 2020, a créé la série humoristique canadienne Mohawk Girls et a travaillé d'arrache-pied pour défendre sa conviction que « Ce que nous montrons sur nos écrans de télévision façonne notre société, donc ces histoires doivent représenter la société dans laquelle nous vivons ».

Manny Groneveldt - Directeur, Production de divertissement, et monteur de contenu, diversité et inclusion chez Bell Média, Manny supervise les objectifs des Studios Bell Média en termes de récit et de narration et se consacre particulièrement à relever la représentation de la diversité dans du contenu original. De plus, Manny est producteur exécutif d'Etalk, l'émission d'actualités de divertissement la plus regardée au Canada, et codirecteur du comité directeur du Laboratoire d'idées sur la diversité et l'inclusion (LIDI) de Bell Média.

Scott Knox - Président et chef de la direction de l'ICA depuis novembre 2016, Scott a occupé auparavant le poste de directeur général de l'association Marketing Agencies Association (MAA) au Royaume-Uni pendant 15 ans. En 2015, il est devenu président fondateur du tout premier organisme LGBTQ+ pour les secteurs de la publicité et du marketing, PrideAM. Scott a figuré sur les listes « A List » du magazine Campaign et « Out @ Work » du journal The Daily Telegraph comme l'un des leaders LGBTQ+ les plus influents du monde des affaires britannique.

Darian Kovacs - Fondateur associé de Jelly Digital Marketing & PR, une entreprise de référencement de Vancouver, Darian est un dirigeant d'entreprise autochtone qui possède une expérience de 15 ans en marketing et une passion pour l'éducation et la créativité. Darian a travaillé auprès de nombreuses marques de renommée internationale dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution de leurs stratégies de marketing numérique, et agit également à titre d'animateur de Marketing Jam, le premier balado canadien diffusé sur Amazon Prime.

Alison (Ali) Leung - Chef du marketing pour Shopify Canada, Ali est une spécialiste du marketing axée sur les objectifs qui contribue à améliorer le commerce pour les Canadiens, en soutenant les entreprises indépendantes de toutes les manières possibles. Avant de se joindre à Shopify, Ali occupait le poste de vice-présidente, marketing à WW (anciennement Weight Watchers), contribuant à la promotion des saines habitudes alimentaires. Elle fait actuellement partie des conseils d'administration de Canada en programmation et du Royal St. George's College.

Brandon Moonsawmy - Directeur, Stratégie client pour Bell Média, Brandon possède plus de 15 ans d'expérience dans les domaines des données, du marketing, de la création, des partenariats, des ventes et du développement de produits. Il a été récompensé par 10 prix internationaux pour son leadership en matière de création et de produits, et a notamment fait une présentation au forum mondial sur la neuroscience à Rome, en Italie. En tant que champion de la diversité et de l'inclusion, Brandon dirige le partenariat de Bell avec l'ICA/le Concours IDEA, et agit à titre de personne ressource pour le Laboratoire d'idées sur la diversité et l'inclusion (LIDI) de Bell.

Elizabeth (Dori) Tunstall - Doyenne de la faculté de design de l'Université de l'EADO, Dori est une anthropologue spécialisée en design, une intellectuelle et une défenseure du design qui travaille à la jonction de la théorie critique, de la culture et du design. Première Noire et femme noire doyenne d'une faculté de design, elle dirige l'initiative Cultures-Based Innovation, qui vise à utiliser les connaissances anciennes pour favoriser des processus d'innovation qui profitent directement aux collectivités.

Comme précédemment annoncé, le concours IDEA est ouvert aux marques nationales et internationales ainsi qu'à leurs agences. Les participants sont invités à soumettre des créations publicitaires avant-gardistes qui célèbrent la diversité et l'inclusion.

Les concepteurs de la campagne publicitaire gagnante auront accès à la gamme complète des plateformes de Bell Média - télévision, radio, affichage et médias numériques - pour déployer leur campagne en 2021, pour une valeur d'un million de dollars. La date limite pour présenter un projet au concours a été repoussée au vendredi 7 mai.

Les soumissions doivent être de nouvelles productions créatives, en français et en anglais, et montrer comment des producteurs, des réalisateurs, des scripteurs et des membres des équipes de tournage d'origines diverses contribuent grandement à la campagne, au-delà de ce qui est visible à l'écran. Les participants doivent également montrer dans leur soumission que l'inclusion et la diversité font partie intégrante de toutes leurs campagnes publicitaires, même lorsqu'il ne s'agit pas du message principal.

Le concours IDEA s'inspire de l'initiative IDEA lancée en 2017 par l'ICA, qui vise plus largement à promouvoir l'inclusion, la diversité et l'équité en publicité. Bell Média s'est impliquée dans l'initiative dès ses débuts en participant au sommet IDEA de l'ICA sous le thème « How Diversity of Thought Leads to Powerful Storytelling » (« Comment la diversité des idées dynamise le récit »), organisé en 2018 pendant le Festival international du film de Toronto (TIFF), avec entre autres Melissa Grelo de l'émission THE SOCIAL.

Les marques et leurs agences peuvent s'inscrire au concours IDEA à l'adresse https://theica.ca/idea-competition.

