Grâce à sa solution de services de soutien technologique exceptionnelle, Converge Technology Solutions Corp. remporte un prix Beacon d'IBM pour 2021

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, a l'honneur d'annoncer qu'il a remporté un prix Beacon d'IBM pour 2021 dans la catégorie « solution exceptionnelle de services de soutien technologique ». Les prix Beacon d'IBM, qui en sont à leur 22e édition, récompensent la nouvelle génération d'innovateurs, de créateurs et de penseurs qui se servent des technologies d'IBM, comme le nuage hybride et l'intelligence artificielle, pour offrir des solutions novatrices aux partenaires et à leurs clients.

Voulant protéger un nombre important d'actifs d'IBM transférés à un service de soutien offert par une tierce partie en raison des contraintes budgétaires imposées par la COVID-19, l'équipe de maintenance de Converge a conçu une solution de maintenance pluriannuelle IBM qui s'harmonisait avec les plans d'amortissement de l'utilisateur final, offrait la souplesse nécessaire afin de respecter le budget et permettait de réinvestir dans une feuille de route technologique conçue pour répondre aux besoins permanents de l'entreprise. Cette réalisation, ainsi que la capacité de Converge à repousser les limites et à stimuler l'innovation, a valu à la société un prix Beacon pour 2021, une récompense mondialement reconnue.

Converge a été choisi comme lauréat d'un prix Beacon par un jury composé de spécialistes de l'industrie ainsi que de dirigeants et d'analystes d'IBM qui ont reconnu la façon dont les solutions de maintenance et les technologies d'IBM contribuent aux succès des clients.

« Converge est fier de recevoir le prix Beacon d'IBM de cette année dans la catégorie "solution exceptionnelle de services de soutien technologique", a déclaré Greg Berard, président de Converge et responsable de la région Amérique du Nord. Ce prix témoigne non seulement du partenariat solide et continu que Converge entretient avec IBM, mais il met également en lumière les compétences de nos équipes de maintenance quant à la mise en oeuvre des solutions IBM pour répondre aux besoins uniques des clients et s'y adapter. »

En tant que lauréat du prix Beacon, Converge sera un exposant vedette lors de la conférence THINK 2021 d'IBM.

Pour en savoir plus sur les prix Beacon d'IBM de cette année, notamment pour consulter la liste complète des gagnants, veuillez cliquer ici.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

