Lancement officiel du concours mondial d'innovation « Wanmu Qianyi » de Shaoxing en Chine





SHAOXING, Chine, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'édition 2021 du concours mondial d'innovation « Wanmu Qianyi » de Shaoxing en Chine est désormais ouverte aux inscriptions. Le concours est organisé par le comité municipal du CPC de Shaoxing, le gouvernement municipal de Shaoxing et le bureau des ressources humaines et de la sécurité sociale de la municipalité de Shaoxing, et réalisé par Haijiao Technology. Les talents étrangers sont cordialement invités à participer au concours. Le concours offrira aux talents des possibilités d'amarrage et d'entrée auprès de plus de 100 entreprises de renom. Parallèlement, des primes et des subventions importantes sont accordées, et les gagnants peuvent recevoir un prix en espèces allant jusqu'à 50 000 CNY et une allocation salariale de 5 millions CNY.

Les inscriptions ont commencé. Veuillez remplir le formulaire de demande et le soumettre avant le 15 mai. Les participants doivent être titulaires d'un doctorat et avoir une expérience professionnelle dans des entreprises de renommée mondiale. Nous prendrons l'initiative de contacter les talents qualifiés. Affecté par l'épidémie, ce concours se déroule principalement en ligne. Les participants à ce concours n'auront pas à payer de frais. Le gagnant devra déclarer l'impôt sur le revenu des particuliers applicable à la prime finale du concours.

Shaoxing est une ville magnifique et riche située dans le delta du fleuve Yangtze en Chine. Elle jouit d'un environnement magnifique et agréable à vivre et est connue comme la Venise de l'Est. L'économie de Shaoxing est développée, avec un PIB de plus de 600 milliards CNY en 2020 et 63 sociétés cotées en bourse. Shaoxing développe activement les circuits intégrés, les matériaux polymères, la médecine biologique et d'autres secteurs, et a un besoin urgent de talents de haut niveau. Nous invitons cordialement les talents du monde entier à venir à Shaoxing pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat.

À propos de Haijiao Technology :

Zhejiang Haijiao Human Resources Co., Ltd. (Haijiao Technology) est une agence professionnelle de services de recrutement de talents et une agence de chasseurs de têtes de haut niveau à l'étranger spécialisée dans les talents de haut niveau et les projets scientifiques et technologiques à l'étranger. Depuis sa création, la société s'est engagée dans l'identification, le recrutement et la formation de talents scientifiques et technologiques étrangers et dans des projets d'innovation. La société, dont le siège social se trouve dans le parc d'innovation des talents étrangers de haut niveau de la future ville des sciences et technologies de Hangzhou, compte 4 filiales et 8 bureaux.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'inscription, veuillez contacter :

Contact : Mme Wu, +86 13656672497

WeChat : 13656672497

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/vincy-wu-9b19b220b/

E-mail : haijiao968@163.com

