AA Pharma consolide son soutien envers les patients canadiens traités par clozapine avec l'obtention des droits exclusifs d'utilisation d'un automate d'hématologie





L'homologation par Santé Canada permet de réaliser rapidement des analyses de sang très précises.

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - AA Pharma, une entreprise canadienne qui met en valeur des produits pharmaceutiques traditionnels, a obtenu les droits exclusifs au Canada pour l'utilisation d'un automate d'hématologie chez les patients qui observent un traitement par clozapine sous ordonnance. Ce médicament, qui est indiqué chez les patients atteints de schizophrénie réfractaire au traitement, nécessite un suivi hématologique effectué régulièrement.

Automate d'hématologie

Diagnostics sanguins

Numération globulaire complète

Sight Diagnostics® a reçu l'homologation de Santé Canada pour son automate Sight OLO®, un dispositif qui effectue des tests de numération sanguine complète (NSC). La NSC est l'analyse d'échantillon de sang demandée le plus souvent, car elle offre un aperçu de l'état de santé général d'un patient. L'automate utilise une méthode brevetée de « numérisation » des échantillons de sang. Il a recours à des microscopes à haute puissance, à la vision par ordinateur et à l'intelligence artificielle pour produire des résultats précis en quelques minutes, avec seulement deux gouttes de sang. Il s'agit également du premier automate d'analyse de la NFS autorisé par la FDA 510(k) pour les échantillons de sang obtenus directement par prélèvement d'une goutte de sang au bout d'un doigt ou d'un prélèvement veineux.

AA Pharma collabore avec Inter Medico, un distributeur de dispositifs médicaux, pour installer des automates Sight OLO dans des laboratoires d'un bout à l'autre du Canada. Selon Geoffrey Johnson, directeur des ventes et du marketing chez AA Pharma : « On observe une sous-utilisation importante dans ce groupe de patients en raison des obstacles thérapeutiques, notamment la nécessité de procéder régulièrement à une numération de la formule sanguine. Nous sommes heureux de contribuer à mettre la technologie Sight OLO à la disposition des patients canadiens, puisque celle-ci nécessite moins de sang que les méthodes traditionnelles et qu'elle fournit rapidement des résultats d'aussi bonne qualité que ceux obtenus en laboratoire. Les prestataires de soins de santé pourront ainsi prendre rapidement des décisions thérapeutiques en toute connaissance de cause. »

Les résultats peuvent être transmis en toute sécurité aux fournisseurs de soins de santé ou transférés aux dossiers médicaux électroniques. De plus, les résultats peuvent être intégrés en toute sécurité au registre des patients d'AA Pharma, une exigence de Santé Canada, afin d'assurer une surveillance continue de l'état de santé des patients traités par clozapine. Le réseau AASPIRER de soins aux patients, mis sur pied par AA Pharma, fournit également des outils et des ressources qui offrent un soutien additionnel aux patients canadiens atteints de schizophrénie et à leurs équipes soignantes.

À propos d'AA Pharma

AA Pharma est une entreprise canadienne spécialisée dans les produits pharmaceutiques traditionnels. Les produits pharmaceutiques traditionnels sont des médicaments dont les profils d'efficacité et d'innocuité ont été démontrés et qui sont utilisés depuis de nombreuses années en situation réelle. AA Pharma offre plus de 80 molécules dans différents domaines thérapeutiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.aapharma.ca .

À propos de Sight Diagnostics

Fondée en 2011, Sight Diagnostics a pour mission de transformer les systèmes de santé et d'améliorer le pronostic chez les patients grâce à des tests de diagnostic par prélèvement de sang qui sont rapides, précis et pratiques. La technologie de Sight, mise au point au cours d'une décennie de recherche, représente une innovation révolutionnaire dans la méthodologie de diagnostic. L'entreprise a une présence croissante au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël. Pour en savoir plus, consultez le site www.SightDX.com

À propos d'Inter Medico

Avec plus de 40 ans d'expérience, Inter Medico se spécialise dans la fourniture d'instruments et de réactifs de pointe à ses clients canadiens. L'entreprise est bien placée pour offrir des produits de plusieurs partenaires stratégiques afin de fournir des solutions créatives et efficaces. Pour en savoir plus, consultez le site www.inter-medico.com

SOURCE AA Pharma Inc.

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 10:04 et diffusé par :