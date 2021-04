Massimo Motor Canada désigne LendCare comme son partenaire exclusif de financement au point de vente (PDV) au Canada





TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - LendCare Capital, une société canadienne de premier plan dans le domaine du financement et de la technologie des points de vente, a annoncé aujourd'hui qu'elle a formé un partenariat de financement exclusif avec Massimo Motor Canada. Massimo est l'un des fabricants de véhicules de sports motorisés les plus dynamiques en Amérique du Nord.

Le nouveau partenariat soutient l'expansion continue de l'éventail complet des solutions de financement de LendCare au point de vente pour les amateurs de sports motorisés dans tout le Canada, à un moment où les dépenses des consommateurs pour les véhicules et les accessoires de sports motorisés sont en hausse constante.

«?Nous sommes ravis de présenter notre partenariat avec Massimo Motor Canada, une entreprise motivée par sa passion pour les sports motorisés?», a déclaré Ali Metel, PDG de LendCare Capital. «?Le secteur connaît une croissance sans précédent depuis le début de 2020 et ce nouveau partenariat viendra compléter et soutenir l'intérêt accru des consommateurs pour les modes de vie en plein air et les activités tout-terrain?».

«?Notre nouveau partenariat avec LendCare nous convient parfaitement, à un moment de croissance passionnante du secteur?», a déclaré Jared Holbrow, directeur des ventes de Massimo Motor Canada. «?Nous avons confiance dans les solutions technologiques novatrices pour les points de vente que propose LendCare, et nous sommes impatients de partager notre passion pour les sports motorisés avec nos futurs clients dans tout le Canada.?»

LendCare, l'un des principaux prêteurs pour les sports motorisés au Canada, s'appuie sur FrontLine, sa technologie de financement exclusive qui permet aux Canadiens de faire une demande de financement où qu'ils se trouvent en temps réel, que ce soit en magasin ou à distance. FrontLine est un outil de financement en ligne qui offre un processus de demande transparent de bout en bout, couvrant l'ensemble des niveaux de crédit dans une solution de point de vente unique qui permet aux clients d'acquérir de manière simple et efficace les biens et services qu'ils convoitent.

À propos de LendCare Capital

LendCare est une société canadienne de financement et de technologie qui permet à plus de 6 000 entreprises d'accroître leurs revenus en offrant du financement au point de vente pour l'ensemble des niveaux de crédit. Depuis plus d'une décennie, LendCare ouvre la voie en matière de solutions de financement rapides, fiables et abordables allant des véhicules récréatifs, automobiles, réparations et rénovations résidentielles jusqu'aux soins de santé, traitant des demandes de prêt d'une valeur supérieure à 6 milliards de dollars à ce jour. Grâce à son équipe de spécialistes et à ses solides partenariats avec les marchands, les grands concessionnaires ainsi que les courtiers, LendCare permet aux clients de concilier cote de crédit et mode de vie idéal.

À propos de Massimo Motor

Fondé en 2009, Massimo Motor Sport, LLC est un fabricant et distributeur américain de véhicules côte-à-côte (UTV), de VTT, de mini-motos, de produits de plein air et d'autres produits de pointe. Tous les produits sont construits, conçus et développés dans un seul but : attirer les consommateurs vers les activités de plein air! Massimo est fier de s'associer à des milliers de centres de service, de concessionnaires offrant la gamme complète de produits et de détaillants triés sur le volet pour garantir à chaque client Massimo la meilleure expérience possible en matière de service et de soutien à la clientèle.

