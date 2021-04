Avis aux médias - Manifestation à Montréal et point de presse virtuel de la FPPE-CSQ - 10 000 professionnelles et professionnels de l'éducation en grève jeudi





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les 10 000 membres des syndicats affiliés à la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) seront en grève, en avant-midi, ce jeudi 29 avril 2021, pour manifester leur profonde insatisfaction à l'égard des offres inacceptables faites par le gouvernement à la table de négociation.

À cette occasion, une manifestation, rassemblant quelques centaines de professionnelles et professionnels de l'éducation, aura lieu à Montréal. Les manifestantes et les manifestants se regrouperont aux environs de 9 heures au square Dorchester, situé au 2903, rue Peel, à Montréal. Le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, et la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, prendront alors la parole, suivis de Rémi Gaulin, président du Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (SPPMEM-CSQ), de Carolane Desmarais, présidente du Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Ouest de Montréal (SPPOM), de Dominic Di Stefano, président du Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Ouest de Québec anglophone (SPPOQA-CSQ), et de Guy Boivin, président du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM-CSQ).

Il faut également noter qu'une conférence de presse virtuelle aura lieu à compter de 9 h 30 au cours de laquelle le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, et la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, feront le point sur les négociations. Un sondage sera également dévoilé, portant sur les conditions de travail des professionnelles et professionnels de l'éducation de la région de Montréal. Seront aussi présents Rémi Gaulin, président du SPPMEM-CSQ, Carolane Desmarais, présidente du SPPOM, et Dominic Di Stefano, président du SPPOQA-CSQ.

Merci de confirmer votre présence auprès de Claude Girard, conseiller aux communications, à l'adresse suivante : girard.claude@lacsq.org, afin de recevoir, par courriel, le lien Zoom.

Aide-mémoire





QUOI : Grève des professionnelles et professionnels de l'éducation et sondage sur les

conditions de travail

Point de presse virtuel de la FPPE-CSQ



QUI : Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Rémi Gaulin, président du SPPMEM-CSQ

Carolane Desmarais, présidente du SPPOM

Dominic Di Stefano, président du SPPOQA-CSQ



QUAND : Le 29 avril 2021, à 9 h 30



OÙ : Salle Zoom

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 10 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

