Sandra Duff promue à la présidence de Jackman





Les principaux leaders à la tête de la prestation de l'équipe intégrée

TORONTO, 27 avril 2021 /CNW/ -- Jackman, une entreprise de premier ordre en Amérique du Nord spécialisée dans la réinvention, a annoncé aujourd'hui la promotion de Sandra Duff au poste de présidente. Comptant sept années d'expérience au sein de l'entreprise, plus récemment à titre de première vice-présidente, Mise en oeuvre des stratégies et opérations, Sandra a joué un rôle central dans le façonnement de la culture interne de Jackman et a aidé de nombreux clients, dont Bureau en gros, Winn Dixie, Caesars, JoAnn, US Foods, et Lululemon, à se transformer rapidement pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs. À titre de présidente, Sandra sera responsable des opérations quotidiennes et dirigera les équipes de mobilisation récemment réorganisées.

« Sandra sait comment motiver et mobiliser les gens. Sa capacité à travailler en partenariat avec des chefs d'entreprise pour créer un élan et passer rapidement à l'action a aidé un grand nombre de nos clients à atteindre les résultats souhaités. Son style de leadership pratique et inclusif et l'importance qu'elle accorde au mentorat ont eu de profondes répercussions sur notre milieu de travail et la réussite de notre équipe », a déclaré Joe Jackman, fondateur et chef de la direction de Jackman. « Sandra a mérité l'occasion de diriger cette remarquable équipe de réinventeurs. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour elle et pour la prochaine étape de notre croissance. »

Sandra a une longue expérience dans les domaines de l'image de marque, de la consultation et de la vente au détail. Avant de travailler pour Jackman, elle a dirigé des activités de marketing et de communication avec le cabinet de conseil Perennial et a acquis une expérience client auprès de marques comme Longo's et Roots. Elle est une conseillère de confiance auprès de dirigeants d'entreprise et agit comme catalyseur de croissance.

« Je suis honorée d'avoir été nommée présidente de Jackman, a déclaré Sandra. Nous avons une équipe incroyable de personnes intelligentes et talentueuses qui aident nos partenaires à obtenir d'excellents résultats. Mon rôle en tant que leader est de libérer encore davantage le pouvoir de nos équipes, en leur offrant le mentorat et les outils dont elles ont besoin et en leur permettant de faire de leur mieux. Je pense que la mesure d'un bon leader réside souvent dans sa capacité à mettre tout le monde sur la bonne voie et à sortir des sentiers battus. »

L'entreprise a également annoncé un certain nombre de promotions supplémentaires qui compléteront la nouvelle équipe de direction, dans le cadre d'une restructuration conçue pour favoriser une collaboration plus étroite entre les disciplines. Stefan Read a été promu au poste de premier vice-président, directeur de pratique, Conseils et stratégie en matière d'engagement; Mladen Svigir a été promu au poste de premier vice-président, Conseils en matière d'engagement et développement des affaires et responsable du rendement; Hilary Hayes a été promue au poste de vice-présidente, Finances; et Tammy Van Eck joue maintenant un rôle élargi en tant que vice-présidente, Personnel et opérations. De plus, Beverly Vaters a un rôle élargi à titre de vice-présidente intérimaire, directrice de pratique, Conception et mise en oeuvre.

« Ces changements ont pour objectif d'unifier et de simplifier la structure de l'entreprise afin que notre travail soit transparent et flexible pour tous les types d'engagements. Depuis les transformations commerciales à grande échelle sur lesquelles nous avons bâti notre réputation, jusqu'aux nombreux projets distincts que nous réalisons pour les entreprises de détail, de biens de consommation emballés et de distribution, nous tirons plus que jamais parti de notre gamme complète de services. Qu'il s'agisse de mettre à jour les connaissances, d'actualiser les stratégies, d'aider les équipes de direction à harmoniser et à prioriser les mesures, d'innover en matière d'expérience client ou de remanier les actifs de la marque, j'ai confiance en la capacité de cette équipe d'accomplir un travail personnalisé et exceptionnel qui aide nos partenaires à s'adapter rapidement et à prospérer », a déclaré Joe.

Sandra a expliqué en outre que « ces promotions représentent un virage ayant pour but de délaisser les services cloisonnés en faveur d'équipes de mobilisation pleinement habilitées qui assument l'entière responsabilité de leur travail et des résultats ». « Lorsque je réfléchis à mes meilleures expériences à Jackman, je constate qu'elles sont liées aux engagements avec une équipe diversifiée de spécialistes rassemblés et unis pour offrir des occasions aux clients. Nous ressentons un grand sentiment d'accomplissement et de joie lorsque nous sommes reliés les uns avec les autres et avec nos partenaires clients, et que nous travaillons en harmonie et en misant sur nos contributions respectives. C'est ce que Jackman a de mieux à offrir, et nous adoptons maintenant pleinement cette façon de travailler dans l'ensemble de l'organisation », a-t-elle ajouté.

Pour en savoir plus :

Sophia Moriarty

Sophia.Moriarty@SmithPublicity.com

856-489-8654

À propos de Jackman

Jackman est la plus importante entreprise spécialisée dans la réinvention de l'engagement des clients en Amérique du Nord. Elle est passée maître dans la création de valeur au moyen de renseignements exploitables fournis par des humains, de l'innovation guidée par la stratégie et de l'exécution au sein des différents canaux. Travaillant en partenariat avec des équipes de direction axées sur l'avenir, Jackman utilise sa méthodologie éprouvée et sa combinaison unique de talents pour offrir des solutions audacieuses qui stimulent l'élan et rendent le changement possible.

