L'ACSP invite les Canadiens à mettre en lumière les personnes et les enjeux qui comptent le plus





Semaine nationale des soins palliatifs 2021

OTTAWA, ON, le 27 avril 2021 /CNW/ - La Semaine nationale des soins palliatifs se déroulera du 2 au 8 mai 2021. Ce sera le moment idéal pour célébrer et faire connaître les réalisations en soins palliatifs d'un bout à l'autre du pays, et pour examiner les lacunes et créer des ponts pour combler celles-ci. Cette année, l'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) prend un moment pour commémorer ceux et celles qui sont décédés ainsi que pour souligner ceux et celles qui ont rendu cette difficile année un peu plus lumineuse en mettant en lumière les personnes qui comptent le plus.

Qu'il s'agisse de nos proches ou de ceux et celles qui travaillent ou font du bénévolat dans le domaine des soins palliatifs, l'ACSP reconnaît les efforts déployés cette année et souhaite mettre en lumière toutes ces personnes si importantes. Pour illuminer ces jours sombres, l'ACSP invite les Canadiens à allumer une bougie, une lampe extérieure ou un projecteur le 7 mai, de 19 h à 20 h, pour honorer la lumière de leur vie.

Qu'il s'agisse du manque d'accès, de financement, de défense des intérêts ou de sensibilisation entourant les soins palliatifs, l'ACSP met en lumière les enjeux qui la préoccupent dans son plan stratégique 2019-2022. L'ACSP demande à tous les Canadiens d'écrire à leur député au sujet d'importantes questions concernant les soins palliatifs au Canada. Ceux qui le souhaitent peuvent télécharger ici le modèle de lettre conçu par l'ACSP, ou des ressources ici pour les aider à la rédaction de leur propre lettre.

Laurel Gillespie, présidente-directrice générale de l'ACSP, déclare : « Nos êtres chers, les travailleurs essentiels, les bénévoles et les travailleurs en soins palliatifs ont été nos lumières pendant cette sombre année d'incertitude. Tous les Canadiens se rallient à l'occasion de la Semaine nationale des soins palliatifs pour montrer ensemble notre gratitude pour tous les sacrifices, tout en continuant à militer pour des progrès dans le domaine des soins palliatifs. En mettant en lumière les personnes et les enjeux qui nous tiennent le plus à coeur, nous faisons un pas de plus vers les changements voulus. Seuls, nous pouvons illuminer une pièce, mais ensemble, nous pouvons illuminer toute la nation. »

L'ACSP a conçu une affiche à télécharger et une fiche d'information pour mettre en lumière les enjeux entourant les soins palliatifs. Les gens sont invités à poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux en publiant une photo de la lumière de leur vie sur la page Facebook (CanadianHospicePalliativeCare) ou le fil Twitter (@CanadianHPCAssn) de l'ACSP avec le mot-clic #LaLumièreDeMaVie.

La Semaine nationale des soins palliatifs est coordonnée par l'ACSP. La campagne est financée par les sociétés GSK, Purdue et Médicaments novateurs Canada. Pour en savoir davantage sur la Semaine nationale des soins palliatifs ou obtenir des ressources à télécharger, veuillez visiter le https://www.acsp.net/campagnes/la-semaine-nationale-des-soins-palliatifs/.

L'Association canadienne de soins palliatifs - la voix nationale du secteur des soins palliatifs au Canada - se consacre à la poursuite de l'excellence en ce qui concerne les soins destinés aux personnes qui s'approchent de leur fin de vie, de manière à soulager le poids de la souffrance, de la solitude et du chagrin. L'ACSP collabore étroitement avec les organismes provinciaux de soins palliatifs et autres organismes nationaux, et entend poursuivre ses travaux afin d'assurer que tous les Canadiens ont accès à des soins palliatifs de qualité.

